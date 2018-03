Lombardia | De Corato Fdi | mio impegno sarà su deficit di sicurezza

meteoweb.eu

: Regione Lombardia, Attilio Fontana presenta la sua giunta: c'è De Corato alla Sicurezza - infoitinterno : Regione Lombardia, Attilio Fontana presenta la sua giunta: c'è De Corato alla Sicurezza - Phoebe290175 : Riccardo De Corato eletto #Assessore alla #Sicurezza della #Lombardia!Top di gamma per esperienza e competenza:ça v… - matteomalaspina : De Corato nuovo assessore alla sicurezza della Lombardia. Se farà come Il suo omonimo ed omologo ex-vicesindaco di Milano, siamo apposto. -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “I miei primi impegni saranno rivolti a far sì che insi riduca ildidovuto alle molte scelte sbagliate dei governi di centrosinistra di questi ultimi anni”. Lo afferma Riccardo De, neo assessore a, Immigrazione e Polizia Locale della Regione.“Continuerò -spiega De- l’opera svolta in maniera egregia da chi mi ha preceduto, l’assessore Bordonali. Il mio secondoquello di ridurre il numero dei clandestini e dei migranti irregolari presenti in. La nostra regione infatti detiene il triste record di immigrati irregolari sul territorio, in particolar modo a Milano. Terzoquello di continuare a dotare i Comuni lombardi -in particolare quelli con meno di 50mila abitanti- di sistemi di videosorveglianza, indispensabili sopratutto ...