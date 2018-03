Lombardia : De Corato (Fdi) - mio impegno sarà su deficit di sicurezza : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “I miei primi impegni saranno rivolti a far sì che in Lombardia si riduca il deficit di sicurezza dovuto alle molte scelte sbagliate dei governi di centrosinistra di questi ultimi anni”. Lo afferma Riccardo De Corato, neo assessore a sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale della Regione Lombardia.“Continuerò -spiega De Corato- l’opera svolta in maniera egregia da chi mi ha preceduto, ...