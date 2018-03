L' omaggio della Lega di A a Mondonico

Trebes - l'omaggio della Francia al 'gendarme eroe'. Macron : "Incarna la resistenza francese" : All'Hotel des Invalides l'intera nazione rende omaggio al colonnello Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che ha pagato con la vita l'ultimo attentato jihadista in Francia

“Nel nome di Astori”. L’omaggio da pelle d’oca dello stadio a Davide. Succede al minuto 13 della partita tra Fiorentina e Benvento. Immagini che spaccano il cuore - destinate a passare alla storia : La Fiorentina è da poco scesa in campo per effettuare il riscaldamento prima del match di campionato con il Benevento. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 13 di Davide Astori, il capitano viola morto domenica scorsa durante la notte alla vigilia del match con l’Udinese. La squadra viola è stata accolta da un lungo applauso del pubblico dello stadio ‘Artemio Franchi’. In curva Fiesole toccante striscione ...

Fiorentina-Benevento - l’omaggio dei tifosi al Franchi a Davide Astori La diretta della partita 1-0 : E’ il giorno del ritorno in campo della Viola dopo la morte del suo capitano: commozione e striscioni. Poi la gara: il gol di Vitor Hugo su assist di Saponara da corner

Davide Astori - l'omaggio della Juventus Primavera al Franchi : La scomparsa di Davide Astori ha lasciato dietro di sé nel dolore, oltre a un vuoto difficile da colmare, un'unità del nostro calcio che non si vedeva da tempo. Nella mattinata di sabato, una ...

Astori - l'omaggio della Juve Primavera : Una delegazione della Primavera bianconera ha portato una corona di fiori fuori dal Franchi per ricordare il capitano viola

“Noi No!” l’elogio della ribellione di Gianluigi Paragone : “Un omaggio allo spazio del dissenso” : Gianluigi Paragone, affiancato dal direttore de ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, ha presentato alla Fiera dell’editoria milanese, il suo ultimo libro “Noi No!” (Piemme), testimoniando il valore della ribellione e raccontando un’Italia ribelle fatta di milioni di cittadini. “Un omaggio allo spazio del dissenso, perché penso che una democrazia matura non debba avere paura. Non è un capriccio ma posa su una grammatica e su delle tesi ...

Astori : l'omaggio di Andrea Della Valle : Andrea Della Valle è tornato oggi a Firenze per stare vicino alla squadra e per andare a rendere un primo omaggio a Davide Astori, nella camera ardente che dalle 16:30 sarà allestita a Coverciano . Il ...

Serie A Fiorentina Andrea Della Valle a Firenze per rendere omaggio ad Astori : Firenze - Andrea Della Valle è tornato oggi a Firenze per stare vicino alla squadra e per andare a rendere un primo omaggio a Davide Astori , nella camera ardente che dalle 16:30 sarà allestita a ...

omaggio di 4GB con Vodafone Happy Friday per Festa della Donna : i dettagli : Happy Friday per la Festa della Donna di quest'anno regalerà a tutti i suoi clienti ben 4GB da sfruttare alla velocità del 4G della propria rete, per tutta la settimana successiva all'attivazione (prima di poterne fruire, occorrerà aspettare l'SMS di avvenuta conferma dell'operazione). L'appuntamento, come ormai di consueto, è per venerdì 9 marzo, con relativo premio richiedibile dalle 00.01 alle 23.59 della stessa giornata. Una promozione ...

Una rosa bianca l'omaggio della Fiorentina a Davide Astori : I compagni di squadra di Davide Astori, insieme all'allenatore Stefano Pioli e al dg Pantaleo Corvino hanno portato due maglie del proprio capitano, scomparso nella notte tra sabato e domenica per un ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le dichiarazioni della vigilia. Nibali : “Non conosco la mia condizione - omaggio a Scarponi”. Froome : “Sono contento” : Ormai è tutto pronto a Lido di Camaiore dove domani scatterà la Tirreno-Adriatico, corsa a tappe italiana con un parterre davvero stellare: la stagione del grande ciclismo inizia a tutti gli effetti. Tra i tanti big che si daranno battaglia nelle sette tappe in programma vanno sicuramente ricordati Vincenzo Nibali, Peter Sagan, Chris Froome, Fabio Aru, Tom Dumoulin. Ci sono i vincitori di Giro, Tour e Vuelta, il tre volte Campione del Mondo, i ...

Tragedia Astori - il toccante omaggio della Fiorentina alla famiglia - : Il destino è stato beffardo due volte con Davide Astori. Anzi, tre. Il capitano della Fiorentina è morto nella maniera più assurda e crudele, all'improvviso, nel sonno poche ore prima di guidare i ...

Genoa-Inter - omaggio a De Andrè : tutto lo spettacolo della Gradinata Nord [VIDEO] : Si sta giocando l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa ed Inter. La partita è importante per la classifica di entrambe, la squadra di Ballardini è reduce dal successo contro il Chievo, quello di Spalletti dai tre punti contro il Bologna. Al 40′ le squadre sono in pareggio, 0-0 il risultato con occasioni da una parte e dall’altra, decisivi i due portieri. Nel frattempo grande ...

Harry e Meghan - svelati i dettagli delle nozze : l’omaggio della coppia per i sudditi : Inizia a trapelare qualche dettaglio in più sull’attesissimo matrimonio del principe Harry, 33 anni, con l’attrice americana di 3...