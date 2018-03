L’Olanda in un mare di ghiaccio vista dallo Spazio

wired

(Di giovedì 29 marzo 2018) La sonda Sentinel–2 dell’Agenzia spaziale europea ha immortalato, alcune settimane fa, questa bellissima immagine dei Paesi Bassi ancora avvolti dall’inverno. Sono visibili diversi canali e laghi ghiacciati, anche se lo strato è quasi sempre molto sottile. Forse per conseguenza del cambiamento climatico, infatti,non subisce più una fortissima ondata di gelo, e i luoghi per spostarsi pattinando, come da tradizione, non sono molti com’era in passato. Godetevi il paesaggio in questo video, parte della collezione Earth from Space dell’Esa. Ti è piaciuto? Guarda anche Frozen Planet, la clip della Nasa sui ghiacci del Pianeta. (Esa)in undiWired.