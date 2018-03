L' occhio dell' Aeronautica sui cieli del Baltico - Rotocalco n 13 del 28 marzo 2018

GENOVA I I bus verranno dotati di un 'occhio elettronico' a disposizione della polizia : "L'aumento della sicurezza anche sui mezzi pubblici è una priorità della nostra amministrazione anche alla luce dei fatti di cronaca accaduti - precisa Stefano Garassino -. Questo sistema garantirà ...

Sindrome dell'occhio secco - ecco come riconoscerla e curarla - Notizie e aggiornamenti : 27 marzo 2018 News Sindrome dell'occhio secco, ecco come riconoscerla e curarla 350 milioni. Questo il numero delle persone che soffrono della Sindrome dell'occhio secco in tutto il mondo. Si tratta di un disturbo legato al cattivo funzionamento del film lacrimale che può essere innescato anche dall'uso eccessivo degli schermi dei dispositivi elettronici: arrossamento, senso di ...

Giro delle Fiandre 2018 - le quote dei book-makers per le scommesse. Peter Sagan e Philippe Gilbert favoriti - occhio a Tiesj Benoot : Domenica si correrà la 102ma edizione del Giro delle Fiandre, storica classica del pavé che si svolge nell’omonima regione del Belgio. I migliori ciclisti del mondo si daranno battaglia su un percorso durissimo di 266 km per cercare di conquistare la seconda Classica Monumento della stagione. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti di questa corsa con le quote dei book-makers per le scommesse. Anche in questo caso la quota più bassa è quella del ...

Maltempo - mareggiate in Calabria : aziende della fascia tirrenica in ginocchio : “Quello che sta accadendo sulla nostra costa tirrenica ha dell’eccezionale, sicuramente non prevedile nell’entità, e desta grande preoccupazione perché sono decine le aziende in queste ore fortemente danneggiate dalle mareggiate. Le immagini che ci restituiscono sono davvero devastanti e raccontano di una situazione davvero difficile di cui la Regione dovrà farsi carico. Ad affermarlo il Presidente di Confapi Calabria, ...

Maltempo shock al Sud dopo l’Equinozio di Primavera : devastata la costa delle perle del Tirreno di Calabria e Basilicata - Maratea e Praia a Mare in ginocchio [FOTO e VIDEO] : 1/17 ...

LETTURE/ Fake news - agenzie - giornali : occhio agli "stregoni della notizia" : In tempi di Fake news, sarebbe opportuno chiedersi come funziona "la notizia". Risponde Marcello Foa nel suo ultimo libro, "Gli stregoni della notizia. Atto secondo". ALESSANDRO MANGIA(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:09:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Ecco cosa ci attende dopo la grande fiera delle promesse, di A. Mangiagiornali/ L'agenda politica dei nemici dell'Italia, int. a A. Mangia

“33.000 licenziati”. Lavoro - un crack epocale. Il colosso in ginocchio - l’annuncio della storica azienda - da decenni punto di riferimento del settore : “Sommersi dai debiti” : La bancarotta dietro l’angolo. Trentatremila posti di Lavoro a rischio. Il sipario destinato a chiudersi nel giro di poco. Nessuno lo avrebbe mai immaginato e invece l’impossibile è successo. La corsa contro il tempo per salvare l’azienda sembra destinata a fallire. L’iniezione di liquidità richiesta per i ripianare i debiti è uno scoglio troppo alto da superare. A quanto si apprende infatti i debiti della famosa catena di negozi di ...

“Incinta!”. Alessia Marcuzzi svela tutto sul ‘pancino’. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è nell’occhio del gossip da un po’ - per via di quelle forme sospette : “È in arrivo il terzo figlio”. Ormai alle strette la Pinella ha parlato : Colpi di scena a profusione per questa (s)fortunatissima edizione dell’Isola dei Famosi. Canna-gate, litigi, malori, presunte storie d’amore: nulla sta risollevando il reality più moscio della storia. Recentemente è stato fatto l’annuncio dell’arrivo di Valeria Marini in Honduras, ultimo asso nella manica di una produzione arrancante e sconfortante. Lo scorso anno sì, che i telespettatori si sono divertiti ...

Quattro giocatori dell'Udinese da tenere d'occhio : 1 di 4 Successiva TORINO - Oggi all'ora della pennica domenicale , non per loro, ovvio, in Quattro dovrebbero giocare dall'inizio e il quinto potrebbe accomodarsi su una delle confortevoli sedute ...

MasterChef 2018 - occhio al vincitore. La battaglia (finale) ai fornelli. Sono loro i tre aspiranti vincitori dell’ultima edizione. Nervi tesi e padelle bollenti… : Gran finale per la settima stagione di MasterChef. Giovedì 8 marzo, nella puntata in onda su Sky Uno alle 21.15, si saprà il nome del vincitore. Sono rimasti in tre a giocarsi il titolo: Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Per il vincitore, 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione di un libro di ricette. Alberto aveva fin dall’inizio un unico obiettivo: vincere; all’interno della Masterclass è ...

“Ci risiamo : ha stravolto ancora il viso”. Ilary Blasi - il dettaglio non sfugge. A Le Iene il look della conduttrice continua a far discutere - ma adesso salta all’occhio pure un altro cambiamento. Che - ovvio - non mette d’accordo tutti : A star a sentire il popolo di Twitter Ilary Blasi non ne fa una giusta ultimamente, a Le Iene. In fatto di look, ci mancherebbe (anche se spesso gli utenti criticano pure la calata romana). Tanto per fare un esempio, durante la prima puntata dell’edizione 2018, la signora Totti ha sorpreso tutti indossando un look total black firmato Francesco Paolo Salerno – una camicia in satin con ruches al collo, polsini ed elastico in ...

VIDEO/ Inter-Benevento (2-0) : Rossi in ginocchio. Highlights e gol della partita (Serie A 26^ giornata) : VIDEO Inter Benevento (2-0): Highlights e gol della partita di Serie A per la 26^ giornata. Le immagini salienti del match allo stadio Meazza di San Siro(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:22:00 GMT)

Contatore dell’Acqua occhio al Ghiaccio : Come previsto nei prossimi giorni avremo l’arrivo di masse d’aria più fredde che faranno calare notevolmente la colonnina di mercurio. Sarà pertanto probabile la formazione di Ghiaccio e pertanto vi invitiamo a seguire alcuni brevi ma utili accorgimenti >>Cosa fare in caso di Neve/Ghiaccio<< Cosa fare a casa in caso di Ghiaccio? Altro aspetto da […]

“Quella foto… Ecco cosa vuole nascondere”. Elisabetta Gregoraci : è giallo. A colpo d’occhio è dura - ma basta concentrarsi sullo sfondo dello scatto per ‘capire’. E per i maligni il mistero è già risolto : “Cosa c’è sotto” : Elisabetta Gregoraci, la showgirl e conduttrice che da quando ha ufficializzato la separazione – consensuale – da Flavio Briatore è sulla bocca di tutti, si dà alla pazza gioia con le amiche ultimamente. Con loro ha trascorso il suo 38esimo compleanno, il primo da single dopo più di dieci anni d’amore con l’imprenditore, e sempre con loro si è regalata una super festa, come scrive il settimanale Oggi. Mancava pochissimo a ...