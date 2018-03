Lo strano caso dell’Asus ZenFone 4 | arriva l’aggiornamento 99 | che fine ha fatto Oreo?

Lo strano caso dei derivati : anche i pm vanno a processo : Da processare, per la procura di Brescia, da archiviare per il gup. E non basta. Da processare per un altro reato, per la procura generale, rinviato a giudizio per il Tribunale della città della ...

Lo strano caso dei tumori in aumento nel paradiso del Cilento : "Non vogliamo creare allarmismo, ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per portare avanti il nostro studio sui tumori e far luce sulle cause evidenziando i fattori di rischio". Luigi Di Gregorio...

Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale - in Romania : Constantin Reliu non riesce a far revocare il suo certificato di morte, perché ormai è passato troppo tempo The post Lo strano caso dell’uomo vivo dichiarato morto da un tribunale, in Romania appeared first on Il Post.

Ossessioni per la celebrità : lo strano caso dell'Oscar rubato a Frances McDormand : Se è il caso, anche attraverso un evento di cronaca come questa, che magari non gli farà fare una gran figura, ma sicuramente gli ha finalmente dato la visibilità che cercava da anni. Wishing a big ...

Lo strano caso di Cinque Stelle e Lega : 50% dei consensi e nessun esponente in consiglio : Per la cronaca, va detto che i Cinque Stelle nell'emiciclo di viale De Gasperi ci sarebbero entrati certamente se due anni fa avessero avuto la possibilità di presentare la candidatura a sindaco di ...

Elezioni - lo strano caso del biglietto di Renzusconi con la partita iva del consigliere regionale M5s : E la capolista del listino Pd per la Camera in Umbria prosegue : 'In campagna elettorale gli spettacoli di un giornalista ospite fisso a La7 li organizza un partito politico?'. Basta questo. L'ex ...

Lo strano caso dei film basati sui videogiochi - editoriale : Era il 1993 quando Bob Hoskins e John Leguizamo interpretarono sul grande schermo i fratelli Mario: Mario e Luigi. Fra scagnozzi metallari, pessime acconciature ed effetti speciali subordinati a un budget di 48 milioni di dollari non ne uscì nulla di buono e, ancora oggi, viene ricordato come un film terribile; chiunque osi dire il contrario mente o è complice. Venticinque anni dopo Nintendo ha ufficializzato che Super Mario tornerà sul maxi ...

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento britannico : (Foto: Pixabay) “Parlo come Mary Poppins”. Non suona come la più rigorosa delle definizioni mediche, ma è la frase con cui Michelle Myers, pittrice 45enne originaria del Texas e residente in Arizona, ha descritto all’emittente statunitense Knxw la particolarissima condizione in cui si è svegliata pochi giorni fa, dopo essere andata a letto in preda a una forte emicrania. La donna, che non ha mai lasciato gli Stati Uniti in vita sua, ha iniziato ...

Lo strano caso della donna americana che si è svegliata con un accento britannico : Si tratta della cosiddetta sindrome dell'accento straniero, un disturbo neurologico molto raro che può insorgere in seguito a ictus o traumi improvvisi

Lo strano caso dei BTp e la scommessa azzardata sul «rischio Italia» : Lo spread, il differenziale fra i BTp e i Bund a 10 anni che tanto ha condizionato il difficile periodo tra il 2011 e il 2012, è scivolato fino a 120 punti base, cioè ai minimi da circa un anno e mezzo. Tutto questo a poco più di tre settimane dalle elezioni e in mezzo alla tempesta sui listini. Ecco perché i gestori puntano sul nostro Paese ...

Mercato? No grazie. Lo strano caso della Giana Erminio : E' la Giana Erminio , girone A, che - come ricorda La Gazzetta dello Sport - ha scelto la strategia della continuità. Il presidente Bamonte non ha voluto tesserare neanche un nuovo attaccante, che ...

Roma - lo strano caso della moria di storni : 'Decine di uccelli morti in terra' : Torna a Roma l'incubo storni con guano annesso sulle strade. Ma c'è di più: tanti sono stati trovati morti a piazzale del Verano, Porta Pia e in via Nomentana. 'Gli uccelli cadono morti in terra', ...

Calciomercato da ridere - lo strano caso di Cabezas dell'Atalanta : Cabezas! Notizie sul tema LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Dove vedere Sassuolo-Atalanta, diretta tv e streaming 27 Gennaio 2018 Atalanta, Gasperini: '...

Nba - lo strano caso dei Bulls : vincere troppo fa male? : Dopo una sfavillante carriera di college a Providence, ha avuto un complicato impatto con il mondo professionistico: pessima stagione da rookie con Minnesota, poi lo sbarco a Chicago, nell'ambito del ...