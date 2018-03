Lo stalker di Beppe Vessicchio Saverio Martucci spacca la chitarra a The Voice dopo

optimaitalia

(Di giovedì 29 marzo 2018)laa Thel'esclusione. Il concorrente non ha preso bene la decisione dei giudici di non voltarsi per la sua cover di Shape of my heart, così ha pensato di scagliare lo strumento in segno di protesta. Il concorrente, visibilmente alterato, ha pensato che - dal momento che è tutto una m***a - fosse arrivato il momento di esprimere il proprio malcontento facendo fare un volo non proprio pindarico allache l'ha accompagnato per tutta l'esibizione nella cover di Sting in Shape of my heart. I giudici hanno sentito il tonfo e capito immediatamente che si trattava del povero strumento. Il primo a intervenire è J-Ax, che ha osservato: "Hato la?", mentre Renga ha continuato: "Si sarà in*****to, ma se non sei Jimi Hendrix,re una, non è mai un bel gesto". Cristina Scabbia ha invece specificato di non ...