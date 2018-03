LIVE Sollevamento pesi | Europei 2018 in DIRETTA | Maria Grazia Alemanno ci prova nei 63 kg

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Mirko Zanni argento nello strappo nella 69 kg - quinto l'azzurro nella classifica generale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest , Romania, : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La gara avrà inizio alle ore 19.30 ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Mirko Zanni argento nello strappo nella 69 kg - quinto l'azzurro nella classifica generale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-3 in cui si assegneranno i titoli continentali nella 58 kg femminile e nella 69 kg maschile. Fari puntati, in quest'ultima specialità, sul giovane Mirko Zanni che punta al podio. Sesto nella scorsa edizione, il giovane azzurro ha tutte le carte in regola per provare quantomeno ad inserirsi nella lotta per il podio

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Mirko Zanni argento nello strappo nella 69 kg. Tra poco lo slancio

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA DA SOGNO! Jennifer Lombardo e Giorgia Russo sul podio nel totale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo). Sulle pedane di Bucarest si assegna il titolo della 53kg femminile, l'ITALIA prova a sognare il podio con Jennifer Lombardo e Giorgia Russo. Non sarà semplice andare a caccia delle medaglie ma le azzurre hanno le carte in regola per provarci.

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Scarantino argento nei 58 kg alle spalle di Brachi nella classifica generale. Oro per l'azzurro nello slancio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l'Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio.

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Genny Pagliaro quarta nel totale - Alessandra bronzo nello strappo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l'Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio dunque alla 48kg femminile e alla 56kg maschile.