Lionetti : attenzione particolare per Pasqua ma no minacce concrete : Roma – Di seguito le parole di Giampietro Lionetti, dirigente della Digos di Roma. “Non ci sono minacce concrete per la Pasqua nella Capitale”. “E’ un appuntamento importante- ha aggiunto- perché a Roma arriveranno molti turisti. Per questo ci sarà una particolare attenzione”. L'articolo Lionetti: attenzione particolare per Pasqua ma no minacce concrete proviene da RomaDailyNews.