L' intelligenza artificiale dell' Ue | Vinceremo la sfida dei big data

intelligenza artificiale avanzata per Huawei P20 : solo il Mate 10 Pro la riceverà? : Ieri pomeriggio abbiamo avuto modo di assistere alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P20 e P20 Pro, con apposito evento organizzato a Parigi. Le impressioni suscitate agli addetti ai lavori e soprattutto al pubblico sono contrastanti, ma a freddo tutti sembrano essere concordi sul fatto che la fotocamera potrebbe essere l'elemento in grado di fare la differenza per questi device. Al dì là dei discorsi legati alla componente hardware, ...

Huawei P20 e P20 Pro ufficiali : fino a tre fotocamere e tanta intelligenza artificiale : È finalmente arrivato il momento di Huawei P20 e Huawei P20 Pro, i nuovi top di gamma del colosso cinese. Oltre al notch nella parte frontale, troviamo tre fotocamere posteriori, solo sul modello Pro, e tanta intelligenza artificiale. L'articolo Huawei P20 e P20 Pro ufficiali: fino a tre fotocamere e tanta intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2s è ufficiale : doppia fotocamera posteriore e tanta intelligenza artificiale : Dopo una lunga serie di rumor Xiaomi ha finalmente alzato i veli su Xiaomi Mi MIX 2, il primo top di gamma del 2018, caratterizzato da una scheda tecnica di assoluto valore e da un design simile al modello dello scorso anno. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2s è ufficiale: doppia fotocamera posteriore e tanta intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

L’intelligenza artificiale avrebbe evitato l’incidente mortale di Uber? : In futuro il pilota automatico per auto potrà sostituire il guidatore in carne e ossa. Perciò la sfida di oggi (e domani) è insegnare alle macchine come gestire situazioni limite. Ad esempio, in caso di una collisione inevitabile (per un guasto semaforico, tecnico, o per colpa di persone che si parano improvvisamente in strada, etc.) come dovrà comportarsi L’intelligenza artificiale che controllerà il veicolo? Dare precedenza alla salvaguardia ...

Battlefield 5 rinnoverà l’intelligenza Artificiale? Le ultime sullo sviluppo : Manca ancora un bel po' di tempo prima che i videogiocatori possano mettere le mani su Battlefield 5, l'atteso nuovo capitolo della saga sparatutto curato ancora una volta da DICE e come di consueto distribuito da Electronic Arts. Un nuovo capitolo che si prepara a sbarcare sul mercato dopo due anni dall'ultima iterazione della serie, Battlefield 1, e che ovviamente beneficerà ancora una volta del grande progresso tecnologico che si è avuto ...

intelligenza artificiale - Un progetto made in Caserta scelto come case study dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Si chiama 'Borbot' ed è ... : Il progetto è stato ideato e realizzato dalla '360open' , una società casertana nata nel 2015 che si occupa di Finanza innovativa, Economia responsabile, Finanza di progetto e Sharing Economy e che ...

EA ha realizzato un'intelligenza artificiale che ha imparato a giocare a Battlefield : La divisione di ricerca di EA, denominata "Search for Extraordinary Experiences (SEED", ha realizzato un'intelligenza artificiale capace di autoapprendimento: essa è infatti riuscita ad imparare da sola come giocare nel multiplayer di Battlefield 1, riporta Kotaku.Come spiega Magnus Nordin, il suo team si è ispirato al lavoro svolto da Google con i vecchi giochi Atari, per cui si è domandato "quanto lavoro servirebbe per realizzare ...

L'intelligenza artificiale in redazione : l'esperienza del Wall Street Journal a Meet the Media Guru - Economyup : L'appuntamento con Francesco Paulo Marconi è per il 9 aprile, alle 19:30, a Milano , presso l' Auditorium del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci , Questo il link ...

Una intelligenza artificiale legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere cosa deciderà : (Foto: LaPress) Politici e amministratori, occhio alla mimica facciale. Se anche pensate di avere una perfetta poker face, le intelligenze artificiali potrebbero contraddirvi. È il presupposto da cui sono partiti due ricercatori giapponesi, Yoshiyuki Suimon e Daichi Isami, che con un software Microsoft (Emotion Api) hanno analizzato le espressioni facciali del governatore della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi durante le conferenze ...

Medicina : tecnologie di intelligenza artificiale - a Napoli primo centro italiano : L’Italia avrà presto il suo primo centro di sperimentazione per l’applicazione delle tecnologie dell’intelligenza artificiale e dei sistemi cognitivi nella Medicina di precisione. Il centro vedrà la luce grazie all’accordo siglato ieri dall’Istituto nazionale tumori ‘Fondazione Pascale’ di Napoli con il Dipartimento di Ingegneria Ict e tecnologie per l’energia e i trasporti (Diitet) del Consiglio nazionale ...