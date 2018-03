LG G7 con o senza la tacca in stile iPhone X e Huawei P20? LG lo chiede ai propri fan

Domenica In senza pace : nuova conduttrice in soccorso di Cristina Parodi? : Liorni continuerebbe quindi il trend iniziato con La Vita in Diretta e Domenica In potrebbe tornare ad ospitare la cronaca in apertura. senza considerare che Liorni e Parodi hanno già dimostrato di ...

Inter - Zhang jr : 'No alla confusione - andiamo avanti senza sosta' - : ... non ci impediranno di andare avanti, di lottare, di diffondere la nostra passione nerazzurra per le grandi cose in giro per il mondo'. E' il messaggio al popolo Interista di Steven Zhang , membro ...

Lombardia : consigliere centrosinistra - giunta deludente su presenza femminile : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – La nuova giunta regionale della Lombardia “si distingue per una presenza femminile decisamente deludente, non in linea con la previsione dello statuto regionale che parla espressamente di ‘riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione'”. Lo dichiarano le consigliere regionali Paola Bocci, Patrizia Baffi e Antonella Forattine del Partito democratico ed Elisabetta ...

Cosenza - processo Tesi : si dimette l'assessore comunale condannato : 'Ho anticipato la fine del mio mandato, che doveva arrivare tra luglio e agosto dice Vigna all' Agi per non essere oggetto di strumentalizzazione politica'. Vigna ha confermato il suo pieno sostegno ...

Justin Bieber aiuta e chiacchiera con dei senzatetto - foto : Justin Bieber esce con la modella Baskin Champion Justin Bieber è maturato, fortunatamente, nel corso di questi ultimi due anni. A dimostrarlo anche le ultime immagini pubblicate da X17 OnLine, che ci mostrano il milionario cantante canadese chiacchierare amabilmente con una coppia di senzatetto.prosegui la letturaJustin Bieber aiuta e chiacchiera con dei senzatetto - foto ...

Arriva un nuovo contraccettivo : è senza ormoni e senza effetti collaterali : Ricercatori del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma, in Svezia, hanno sviluppato un contraccettivo femminile senza ormoni e senza effetti collaterali: è stato impiegato del chitosano, un polisaccaride derivato dalla chitina, sostanza presente nei gusci esterni di crostacei come i gamberi. Il materiale potrebbe agire a livello della cervice: la mucosa presente nell’utero si “allenta” naturalmente durante ...

Ascoltate le frasi senza senso dei nostri politici con l’app Salveenee : Salveenee è un'applicazione che permette di ascoltare e condividere delle frasi senza senso pronunciate da alcuni politici italiani. Nell'applicazione troverete frasi di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ma soprattutto del leader della Lega Nord Matteo Salvini. L'articolo Ascoltate le frasi senza senso dei nostri politici con l’app Salveenee proviene da TuttoAndroid.

Harry Styles - durante un suo live una fan gli ha confessato una cosa che lo ha lasciato senza parole : Harry Styles durante i suoi concerti ama da sempre ridere e scherzare con il suo pubblico. Ne abbiamo avuto l’ennesima riprova durante il suo show del 27 marzo all’Olympiahalle di Monaco di Baviera. [arc id=”3e7a8ae8-c4da-11e7-9a25-a4badb20dab5″] A un concerto punto della serata, Harry ha fatto gli auguri di buon compleanno a una fan delle prime file. Oltre a chiederle da dove venisse e quanti anni stesse per compiere, il ...

Pd-M5S - scontro su vicepresidenze e questori di Senato e Camera. L'ira dem : fatto senza precedenti : Per la prima volta in Senato l'opposizione non avrà nessuno dei tre questori, vale a dire i Senatori che amministrano Palazzo Madama. È quanto è emerso al termine delle votazioni per l'elezione dei ...

Milan - Li conferma : aumento di capitale senza prestito di Elliott : MilanO - Nel corso del cda del Milan andato in scena questa mattina, il proprietario Li Yonghong ha confermato che farà fronte, senza ricorrere a un ulteriore prestito del fondo Elliott, all'aumento ...

Nino Formicola contro Elena Morali all’Isola : “Ragazzina senza arte né parte” : Nino Formicola contro Elena Morali: lo sfogo del comico dopo lo scontro in diretta con l’ex pupa Il ricongiungimento di Elena Morali e Rosa Perrotta con gli altri naufraghi, dopo la loro permanenza all’Isola che non c’è, ha fatto tanto discutere ieri sera. Durante la diretta, infatti, sono state fatte ascoltare ai presenti quanto affermato […] L'articolo Nino Formicola contro Elena Morali all’Isola: “Ragazzina ...