L' ex killer dei Casalesi Giuseppe Setola ricoverato d' urgenza in ospedale

Mr. Brightside dei killers per la 200ª settimana in classifica Top100 UK : Brightside è stata ascoltata in streaming ben 45 milioni di volte nell'ultimo anno, inoltre nel solo 2018 ha fatto registrare, in media, 878.000 riproduzioni e 696 download a settimana. Secondo il ...

Le vite bruciate dei tre killer minorenni : i racconti delle famiglie Video : Arrestati i killer che lo scorso 3 marzo hanno massacrato con dei bastoni di legno un vigilante napoletano, Francesco Della Corte, massacrato a tal punto da operarlo d'urgenza al cervello, operazione che non è servita perché lo stesso è deceduto due giorni fa. Lo hanno ucciso per avere la sua pistola, un'arma che poi avrebbero venduto per ricavarci 500/600 euro. Accusati di omicidio doloso e tentata rapina sono ora agli arresti, mentre i ...

Francesco Della Corte - vigilante ucciso a Napoli/ Mamma rinnega uno dei killer - la fidanzata no : “Lo sposerò” : Napoli, vigilante ucciso: Mamma rinnega figlio arrestato. “Non mi vedrà più”. Doveva andare in Germania. Figlio vittima: “Genitori complici”. Le ultime notizie sull'omicidio(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 21:07:00 GMT)

"Mio figlio è un assassino - non mi vedrà mai più" : parlano i genitori dei minorenni killer di Piscinola : 'Repubblica' ha incontrato i familiari dei tre ragazzi arrestati per l'omicidio della guardia giurata. Un doloroso viaggio casa per casa tra familiari e amici....

Fermato il presunto killer dei pensionati trucidati nel trevigiano Video : Un uomo di 35 anni, Sergio Papa, è stato Fermato dai carabinieri nella notte del 9 marzo a Refrontolo, una localita' vicina a Cison nel trevigiano, dove si è consumato il brutale duplice omicidio di due anziani coniugi. Papa ha una biografia decennale di furti, rapine e violenze, ed era da almeno 4 anni, che non si avevano notizie del presunto killer, sparito dalla circolazione. La svolta al caso dopo gli accertamenti svolti sul luogo del ...

Florida - “il killer ha detto di aver agito per colpa dei demoni” : Florida, “il killer ha detto di aver agito per colpa dei demoni” Su Nikolas Cruz pendono 17 capi di imputazione per omicidio premeditato, uno per ogni vittima della strage nel liceo Continua a leggere L'articolo Florida, “il killer ha detto di aver agito per colpa dei demoni” sembra essere il primo su NewsGo.

Milano - arrestato 'il killer dei paraurti' sospettato di un centinaio di danneggiamenti : L'ipotesi è che abbia danneggiato almeno un centinaio di macchine. Per questo in zona gli automobilisti lo chiamavano il killer dei paraurti. Da tempo i carabinieri della zona Greco erano sulle sue ...

Isis - presi 2 killer banda dei Beatles : 2.44 I combattenti curdi siriani hanno catturato due britannici accusati di far parte di un gruppo di 4 militanti dell' Isis noti come "Beatles" per il loro accento british.Accusati di aver imprigionato, torturato e decapitato ostaggi occidentali. Lo scrive il Nyt. I due sono stati identificati come Alexanda Kotey e El Shafee Elshik: il primo, nato a Londra,ha origini ghanesi e greco-cipriote,il secondo era scappato dal Sudan nel 1990. ...

Jessica - il tramviere killer : "Ho rigirato il coltello e l'ho colpita allo stomaco". La rabbia dei vicini : Jessica prima di essere uccisa ha cercato di difendersi ma io «ho rigirato il coltello» che aveva in mano contro di lei e «l'ho colpita allo stomaco». È la...

E' morto Giglio il proprietario dei cani killer di Sampieri : E' morto Virgilio Giglio. Il suo nome era andato alla ribalta della cronaca nazionale per il terribile fatto di Sampieri, frazione di Scicli.