Levante | ' Non sarò giudice a X Factor'

Maserati Levante - Non chiamatela GTS : è la Trofeo la Suv più veloce del Tridente : La Maserati allarga la gamma della Levante presentando al Salone di New York la Levante Trofeo. Quella che si pensava potesse essere la GTS è in realtà qualcosa di ancora più aggressivo rispetto alla corrispondente versione della Quattroporte e segna nuovi record nella storia del Tridente. La produzione sarà avviata in estate e inizialmente le vetture saranno destinate agli Stati Uniti, al Canada e ad altri mercati extra-europei, a un prezzo ...

