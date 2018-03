Leucemia acuta mieloide | via libera dell’Aifa alla nuova molecola contro la malattia

Farmaci : ok dell’Aifa a molecola contro la Leucemia acuta mieloide : Nuove armi contro la leucemia acuta mieloide (Lam). Celgene Italia annuncia l’ammissione alla rimborsabilità disposta dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) di Vidaza* (azacitidina) nel trattamento dei pazienti adulti con Lam e blasti midollari superiori al 30%, non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio scorso. La Lam è una rara e grave ...

A 7 anni lotta contro la Leucemia linfoblastica acuta - la forza di Giulia : Avviata una raccolta fondi per sostenere le spese della famiglia che deve spostarsi più volte a settimana per le cure della bambina.Continua a leggere

Leucemia linfoblastica acuta : come si prevedono le ricadute : Secondo uno studio finanziato anche da AIRC è possibile fin dalla diagnosi, analizzando alcune caratteristiche delle cellule tumorali

Alice è morta - bambina simbolo lotta alla Leucemia/ La causa - Leucemia mieloide acuta : È morta Alice, non ce l'ha fatta la bambina simbolo della lotta contro la leucemia e che aveva dato il via alla nascita della comunità Un Ponte per Alice sostenuto da Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 14:59:00 GMT)

Ricercatori individuano nuovi marcatori Leucemia acuta del bambino : Roma, 31 gen. , askanews, La proteina 'Che1' torna a far parlare di sé e del suo ruolo, sempre più ampio, nelle malattie tumorali. I Ricercatori dell'Istituto Regina Elena e dell'Ospedale bambino Gesù ...