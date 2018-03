L' esercito degli 80 jihadisti che vogliono colpire l' Italia

L'esercito degli scomparsi : 53mila persone svanite nel nulla in Italia : In Italia le persone scomparse ancora da rintracciare sono 52.990 dal 1974 al 31 dicembre 2017, delle quali 9.380 Italiani e 43.610 stranieri. Un dato, questo, in ascesa se si pensa che solo nel corso dell’ultimo anno si...