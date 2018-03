davidemaggio

L'Eredità torna il 3 aprile con Carlo Conti. Reazione a Catena anticipa la partenza al 21 maggio

(Di giovedì 29 marzo 2018) Fabrizio Frizzi,A raccoglieredi Fabrizio Frizzi sarà, il suo amico e collega più caro. Dopo la scomparsa dell’amatissimo presentatore romano, il game show preserale di Rai1 tornerà in onda martedì 3alle ore 18.45 e guidarlo ci sarà il conduttore toscano che già in passato aveva sostituito Frizzi e si era alternato con lui.presenterà L’Eredità fino al termine della stagione, prima del ritorno dicheal 21 maggio la. Lunedì scorso, 26 marzo, il game show di Rai1 era stato sospeso per la dolorosa notizia della scomparsa di Fabrizio Frizzi, che già aveva registrato diverse puntate del programma. Non è prevista la messa in onda di quelle registrazioni ma siamo sicuri che cestinarle sarebbe la scelta più opportuna? Per Fabrizio registrare quelle puntate non è stato facile ed è un peccato ...