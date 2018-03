L' Eredità | la conduzione sarà ripresa da Carlo Conti il 3 Aprile

Morto Frizzi - L'Eredità torna in onda martedì 3 aprile : alla conduzione Carlo Conti : Show must go on: dopo la tragica interruzione de L'Eredità per la morte di Fabrizio Frizzi , la trasmissione di RaiUno riprenderà la normale programmazione da martedì 3 aprile , alle ore 18.45. A ...