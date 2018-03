Lele Joker | morto baby youtuber | aveva neuroblastoma Non aveva mai perso il

Lele Joker - MORTO BABY YOUTUBER : AVEVA NEUROBLASTOMA/ Il grande affetto dei fan (La Vita in Diretta) : LELE JOKER , MORTO BABY YOUTUBER : lottava contro il cancro. Addio al piccolo ereo che a La Vita in Diretta diceva: “Inseguite i vostri sogni”. Le ultime notizie su Gabriele(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:55:00 GMT)

Addio a Lele Joker - il piccolo youtuber che insegnava ad inseguire i sogni : Il mondo degli youtuber da oggi ha un sorriso in meno: quello del piccolo Gabriele, conosciuto da tutti come Lele Joker . Il bimbo di 9 anni, che insegnava ad inseguire i sogni sul...

La vita in diretta/ Marco Liorni e Federica Fialdini ricordano Lele Joker : Oggi, mercoledì 28 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta , con Marco Liorni e Francesca Fialdini . Il ricordo di Lele Joker e Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Lele Joker - il piccolo life-coach che insegna ad inseguire i sogni Video : Inutile provare a mettersi nei suoi panni, se non si possiede la sua freschezza e la sua forza di volonta'. Gabriele, milanese di appena 9 anni, conosciuto sulla rete come Lele Joker, vuole diventare un medico, ma per il momento si accontenta di caricare i suoi Video su #Youtube e collezionare quanti più “like” possibile. Intanto, nel momento in cui scriviamo, ha gia' acquisito più di sedicimila iscritti e quasi settantottomila visualizzazioni, ...