Legano l' insegnate disabile e la prendono a calci

(Di giovedì 29 marzo 2018) Ad Alessandria è accaduto un fatto gravissimo che ha suscitato molta indignazione. Un'insegnante dell' istituto tecnico commerciale 'Da Vinci', portatrice di una disabilità motoria, durante l'orario scolastico è stata bullizzata da alcuni suoi allievi del primo anno di superiore. La professoressa è stata legata alla sedia con del nastro adesivo e poi presa a. I ragazzi, d'età compresa tra i quindici e i sedici anni, oltre ad avere malmenato l'insegnante hanno ripreso con i telefoni cellulari l'aggressione per poi condividerla su Instagram. La professoressa è stata liberata da uno studente maggiorenne di un'altra classe che ha chiesto l'intervento di un bidello. La docente non ha avuto la possibilità di difendersi dai bulli a causa delle difficoltà motorie. L'insegnante legata alla sedia e picchiata non aveva denunciato il branco di bulli La professoressa vittima di un branco di ...