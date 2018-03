Lega | schiaffo ai 5Stelle sul reddito di cittadinanza Bernini vede i capigruppo M5S

“Che schiaffo!”. D’Urso-Bonolis : succede in diretta. Forse ‘il colLegamento’ vi è sfuggito - ma la batosta sonora arriva poco prima di salutare il pubblico. Sì - Barbara ha avuto questo coraggio. E ora aspettiamoci la vendetta di Paolo : Le frecciatine tra i volti del mondo spettacolo, oltretutto della stessa rete, si sprecano ultimamente. Ogni settimana, per dire, assistiamo a qualche botta e risposta tra Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi. E anche nell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, l’ottava, andata in onda il 12 marzo, la padrona di casa, seppur in maniera velata, ha fatto riferimento ai programmi di Carmelita. Durante il suo durissimo sfogo ...