Lega-M5s | trattativa in alto mare Sarà decisiva la terza settimana di consultazioni di

La Lega «segue» il Pd sul reddito di cittadinanza : «M5S senza vergogna» Camera - Carfagna e Rosato tra i 4 vice : L'account di «Salvini premier» ritwitta l'intervista al deputato dem Michele Anzaldi che dice: «Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo»

Pd - Renzi : “Staremo all'opposizione”/ Governo Lega e M5S? “Prima urlavano - ora si accordano” : Pd, Matteo Renzi: “Staremo all'opposizione”. Governo Lega e M5S? “Prima urlavano, ora si accordano”, dice l'ex premier nell'e-news. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente dem Orfini(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:15:00 GMT)

Eletti i vicepresidenti della Camera. M5s avvia confronto sui programmi : vede Fi - Lega e LeU : Sono Carfagna, L. Fontana, Spadoni e Rosato. Eletti anche i questori: come al Senato, nessuno è del Pd

M5S - Bonafede : 'Tweet della Lega è fake news - io non parlavo di reddito di cittadinanza' : Intercettato dopo il pranzo in un ristorante nei pressi di Montecitorio, Luigi Di Maio non commenta gli ultimi sviluppi sulle trattative per il...

Reddito di cittadinanza - Lega ritwitta Pd : “M5S senza vergogna”. Bonafede : “Notizia errata” : Il profilo Lega-Salvini Premier ha ritwittato un'intervista dell'esponente Pd Michele Anzaldi, condividendone le dichiarazioni. Ma il M5S, attraverso il deputato Alfonso Bonafede, spiega che l'accusa lanciata dal dem si basa su un equivoco: "Non è equivocabile che il Reddito di cittadinanza era ed è una priorità. Il Reddito universale è un'altra cosa".Continua a leggere

M5s-Lega - l’ottimismo di Cazzola : “Hanno vinto - mi restano campo di concentramento - clandestinità o eutanasia” : “Vittoria elettorale di Lega e M5s? Ho 77 anni e spero di non finire in un campo di concentramento. Ho tre opzioni: clandestinità, fuga all’estero, eutanasia”. Così a L’Aria che Tira (La7) l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola, esprime ironicamente il suo pessimo giudizio su Lega e M5S. Gli replica con una battuta Paolo Becchi, professore ordinario di Filosofia del Diritto: “Anche un suicidio assistito”. Alessandro Giuli, giornalista di Libero ...

Cosa si dicevano Lega e M5S prima delle elezioni : Dopo il voto congiunto tra Lega e Movimento 5 Stelle, che ha permesso di eleggere i presidenti di Camera e Senato, Matteo Salvini ha detto che “i 5 Stelle si sono dimostrati affidabili”, mentre Beppe Grillo ha definito il leader The post Cosa si dicevano Lega e M5S prima delle elezioni appeared first on Il Post.

Governo - Toninelli (M5s) : “Incontrato Lega - FI e Leu - abbiamo parlato di temi. Flat tax? Possibile se include poveri” : “Ci spiace che il Pd non abbia risposto al nostro appello che erano tutt’altro che incontri anticipatori delle consultazioni di Mattarella, qui si parlava di temi”. Così Danilo Toninelli al termine degli incontri tra capigruppo proposti dal M5s. Toninelli precisa di aver incontrato Lega, Forza Italia e Leu: “Incontri costruttivi, si è parlato di temi, gli altri hanno apprezzato la nostra iniziativa di ...

Lega - schiaffo ai 5Stelle sul reddito di cittadinanza. Incontro M5S-capigruppo. Con Fi resta il nodo di Berlusconi : Non sarà una liturgia della politica, ma un metodo per arrivare al più presto possibile a un governo per il paese'. Certo, nei rapporti tra Forza Italia e Cinquestelle resta un ostacolo il futuro ...