L' economia Usa fa +2 | 3% nel 2017

USA - l' economia cresce a ritmo sostenuto : Nel 3° trimestre del 2017 l'economia era cresciuta del 3,2% e del 3,1% nel secondo trimestre. La spesa per i consumi è aumentata al ritmo più veloce negli ultimi tre anni. La crescita è stata ...

USA - in forte ripresa l' economia nel Distretto Fed di Chicago : In deciso miglioramento l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago , nel mese di febbraio. L'indice Fed Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, si è portato a +0,88 punti dai +0,02 rivisti di

USA - in forte ripresa l' economia nel Distretto Fed di Chicago : Teleborsa, - In deciso miglioramento l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago , nel mese di febbraio. L'indice Fed Chicago sull'attività nazionale , CFNAI, si è portato a +0,88 punti dai +0,02 ...

"Errore che costerà caro Ora l'economia Usa rischia una dura frenata" : L'America potrebbe scivolare in recessione in assenza di un intervento della Fed? 'Grazie a consumi e redditi in crescita e al taglio delle tasse, è più probabile solo un rallentamento dell'economia'.