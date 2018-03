Le toghe fanno notizia

huffingtonpost

: La giustizia che fa schifo. Altro che le inesistenti 'Toghe rosse' del criminale berlusconi! Sono le toghe piduiste… - Luciosalis : La giustizia che fa schifo. Altro che le inesistenti 'Toghe rosse' del criminale berlusconi! Sono le toghe piduiste… - francescoge07 : @Filippo_Casini @Leo_Ortolani leggo che tutti fanno ironia sul Presidente della Camera, non una parola sul Senato d… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Il Consiglio superiore della magistratura, tramite il presidente della commissione competente sull'organizzazione degli uffici giudiziari, Nicola Clivio, ha istituito un gruppo di lavoro dedicato alla "comunicazione delle decisioni giudiziarie", che sarà coordinato direttamente dal Presidente emerito della Cassazione, Giovanni Canzio, con l'obiettivo di fornire "linee guida e modelli organizzativi per un'efficace comunicazione degli uffici requirenti e giudicanti".In Italia, nelle procure o nei tribunali non sono quasi mai presenti uffici stampa, composti di giornalisti iscritti all'Ordine, come invece è in quasi tutte le realtà giudiziarie europee. Il Vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini ha evidenziato come sia necessario mettere "limiti alle esternazioni dei magistrati in ordine ai procedimenti a loro affidati o di cui si sono comunque occupati".Nel nostro ...