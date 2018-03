agi

- Agenzia_Italia : Le tante battaglie di Emiliano #Mondonico -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Emiliano Mondonico aveva 71 anni. Il “Mondo”, come veniva chiamato da giornalisti e addetti ai lavori, si è arreso al cancro con cui combatteva da sette anni. Una lotta che. oltre a costringerlo a diversi interventi, lo aveva allontanato dalla panchina ma non da quell’universo che continuava ad amare e che raccontava come opinionista televisivo. Aveva anche accarezzato l’idea, appena qualche mese fa, di seguire l’Atalanta a Liverpool, per la trasferta di Europa League contro l’Everton. La città dei Beatles e della storia della musica. L’altra grande passione dell’allenatore di Rivolta d’Adda che una volta, da giocatore, si fece squalificare per non perdere il concerto dei Rolling Stones al Palalido di Milano (Gazzetta). È morto a 71 anni Emiliano #Mondonico. Con lui Atalanta e Torino vissero stagioni ...