Le tante battaglie di Emiliano Mondonico : Emiliano Mondonico aveva 71 anni. Il “Mondo”, come veniva chiamato da giornalisti e addetti ai lavori, si è arreso al cancro con cui combatteva da sette anni. Una lotta che. oltre a costringerlo a diversi interventi, lo aveva allontanato dalla panchina ma non da quell’universo che continuava ad amare e che raccontava come opinionista televisivo. Aveva anche accarezzato l’idea, appena qualche mese fa, di seguire ...

Beatrice Lorenzin a Radio Cusano : “Burioni? Dispiace non si candidi - avremmo avuto tante battaglie da fare insieme” : Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute e leader della Lista civica popolare, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Il virologo Roberto Burioni non si candida. “Rispetto la sua decisione, ma mi Dispiace perché mi sarebbe piaciuto averlo in Parlamento per fare le battaglie che, ahimè, ...