Le pre-consultazioni M5s FI | ' Confronto e proposte'

Il M5S convoca le pre-consultazioni. Ma il Pd si tira fuori : "Non ci fidiamo" : La partita è tutta in salita. E rischia di incartarsi da un momento all'altro. Il Movimento 5 Stelle ha lanciato un nuovo giro di incontri, una sorta di pre-consultazioni. L'invito è rivolto a tutti i partiti in vista delle consultazioni al Quirinale la prossima settimana. Il Partito democratico ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di partecipare ai colloqui con i grillini. "È una ripicca, non hanno a cuore il bene del Paese", ...

Martina chiama fuori Pd da 'pre-consultazioni' : prima Mattarella : Roma, 28 mar. , askanews, 'Il Partito Democratico di certo non parteciperà a nessun incontro sui programmi con altri in questi giorni. Noi attendiamo con rispetto prima di tutto le consultazioni del ...

Salvini : “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” : Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Salvini: “La Lega va da sola al Colle per le consultazioni” “Di Maio premier? Voglio vedere dove trova 90 voti…” Continua a leggere

pressare la Lega guardando al Pd (e a Delrio...). Domani al via le consultazioni M5s : Giovedì di Pasqua, Montecitorio, palazzo dei gruppi parlamentari, singole deLegazioni che si avvicendano. Sono questi il quando e il come dell'ennesima girandola di pre-consultazioni promosse dal Movimento 5 stelle. Un calendario ancora tutto da fissare, ma che ha già anche un "chi". Saranno infatti i capigruppo dei vari partiti, da ieri eletti anche formalmente, a guardarsi occhi negli occhi e a provare a dirimere una matassa ...

Nessun incarico a perdere. Il Colle si prepara allo stallo - possibili consultazioni bis : Se si prosegue tra puntigli e veti, con Di Maio che ripete «sarò io premier oppure Nessuno» e Salvini gli ribatte «ok, allora Nessuno», con il primo che non vuole ritrovarsi insieme a Berlusconi e l’altro che viceversa se lo porta dietro, se insomma continuerà questo stallo tra i protagonisti, e nemmeno l’incontro previsto per la prossima settimana...

Dopo la partita delle presidenze - Di Maio e Salvini continuano a giocare di sponda in vista delle consultazioni : Il gioco di sponda è già servito a mandare in buca due palle decisive. Il giorno Dopo la conclusione della partita sulle presidenze di Camera e Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a lanciarsi segnali. Lo fanno in vista del prossimo round tra i partiti, che riguarderà la formazione dell'esecutivo. Smussano i loro programmi, sottolineano i punti in comune. Non citano, nelle uscite pubbliche di oggi, i due punti ...

Tiene l'accordo M5s-Lega : al Senato eletta Casellati - Fico alla Camera - Gentiloni si dimette - Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua

Governo - le prossime tappe : gruppi parlamentari - capigruppo e uffici di presidenza. Dopo Pasqua le consultazioni : L’elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni di Paolo Gentiloni nelle mani del capo dello Stato danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo Governo. Le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbero partire subito Dopo Pasqua. Ecco le tappe. I gruppi CONVOCATI IL 27 MARZO – Alla Camera i deputati devono ...

I due galli nel pollaio del centrodestra impallano le pre-consultazioni : È tutto "in chiaro", limpido: la luce del sole squarcia l'ipocrisia degli spifferi notturni artati sul centrodestra compatto alle consultazioni. La divisione dei "separati in casa" manda in scena un pollaio che, detta in gergo, impalla queste "pre-consultazioni". Sentite Salvini, nella sua conferenza stampa alla stampa estera, dove annuncia la sua ripresa del tour, come se la campagna elettorale non fosse finita: "Esclusa una ...