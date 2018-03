Le patch per Meltdown hanno causato una grave vulnerabilità su Windows 7 e Windows Server

Fifa 18 patch : nuovo aggiornamento disponibile (patch 1.12) per PC : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento di Fifa 18, si tratta della Patch 1.12 per PC La versione per PC ha un peso di circa 1.5 Gigabytes Risolti alcuni problemi minori fra cui quello delle porte che non apparivano in determinate condizioni. Ecco le note di rilascio in inglese La Patch verrà rilasciata con ogni probabilità anche […] L'articolo Fifa 18 Patch: nuovo aggiornamento disponibile (Patch 1.12) ...

Sta arrivando per Honor 9 l'aggiornamento B362 : a cosa serve la nuova patch Oreo : Stiamo per vivere nuovamente giorni intensi con il tanto chiacchierato Honor 9, in virtù del fatto che lo smartphone Android è in procinto di ricevere l'aggiornamento B362. Al momento della pubblicazione dell'articolo non è ancora chiaro quale sia il changelog ufficiale del pacchetto software, ma grazie ad una fonte come StechGuide possiamo farci quantomeno un'idea più chiara delle ragioni che hanno indotto i tecnici a rilasciare questo

patch 1.1.4 per Destiny 2 il 27 marzo : ban temporanei - cosa cambia e orario manutenzione : Grandi novità in arrivo per Destiny 2. Bungie infatti ha svelato che il prossimo 27 marzo sarà rilasciata la Patch 1.1.4 per che porterà al gioco una lunga serie di novità. Il nuovo aggiornamento interesserà anche Cala la Notte e le Playlist Competitive, ma soprattutto avrà il compito di risolvere vari bug e problemi tecnici che sono stati riscontrati dai giocatori nel corso delle ultime settimane. L'appuntamento per il rilascio della Patch

Disponibile patch 1.47 per Rainbow Six Siege su PS4 e Xbox One : cosa cambia : Finalmente la patch 1.47 di Rainbow Six Siege è Disponibile anche su console PS4 e Xbox One, prima era arrivata su PC. Pubblicata ovviamente da Ubisoft, porta con sé una lunga serie di correzioni dopo il lancio di Operazione Chimera e Outbreak, che di fatto anno inaugurato l'Anno 3 del gioco. Che cosa cambia con questa patch? Parecchio, scopriamolo insieme, qui vi rimandiamo invece al changelog completo. Innanzitutto è stato risolto un

Disponibile una nuova patch per la versione Xbox One di PlayerUnknown's Battlegrounds : In seguito alle ultime notizie che ci parlavano di ben 5 milioni di giocatori per PlayerUnknown's Battlegrounds su Xbox One, la versione console del titolo di Bluehole torna sotto i riflettori con interessanti novità relative alla nuova patch.Stando a quanto riportato da Gamerant, questo aggiornamento non introduce contenuti, ma è finalizzato a migliorare performance, stabilità e gestione dell'inventario.Per quanto riguarda le prime, si notano

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista miglioramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture

Nuove patch di sicurezza per BQ Aquaris X e X Pro - Sony Xperia XZ Premium - XZ1 Compact - XA2 e L2 : Nuova serie di aggiornamenti per alcuni smartphone Sony e BQ, che ricevono le patch di sicurezza di Google. Non tutti i dispositivi interessati ricevono

Fifa 18 patch : nuovo aggiornamento disponibile per la versione PC (patch 1.11) : EA Sports ha rilasciato ancora nuovo aggiornamento per la versione PC di Fifa 18, si tratta della Patch 1.11 per tale piattaforma. Risolto finalmente il problema dei numeri di maglia su FUT! Ecco le note di rilascio in inglese La Patch verrà rilasciata anche su Xbox One e PS4 (in questo ultimo caso come Patch 1.10) nel corso della

Disponibili per Huawei P8 Lite 2017 le patch di sicurezza di marzo : È in roll out per Huawei P8 Lite 2017 un nuovo aggiornamento che porta sul best buy di Huawei le patch di sicurezza del mese di marzo 2018. Il nuovo update è disponibile via OTA e non porta cambiamenti significativi stando al changelog. Tuttavia può venir letto come un ulteriore passo verso il tanto atteso Android 8.0 Oreo previsto nei prossimi giorni.

patch di febbraio e GameSuite nel nuovo aggiornamento per Huawei P Smart : Anche Huawei P Smart riceve un nuovo aggiornamento che, oltre alle Patch di sicurezza del mese di febbraio, introduce la Game Suite, dedicata agli appassionati di mobile gaming.

patch 1.4 per Assassin's Creed Origins disponibile : calendario sfide Prove degli Dei e modalità difficile : Assassin's Creed Origins ha introdotto la modalità difficile per le Prove degli Dei grazie al nuovo aggiornamento uscito oggi, martedì 6 marzo, praticamente l'1.4 (qui le note complete). In pratica tutte le battaglie contro gli Dei da oggi saranno ancora più difficili, soprattutto quelle contro il trio di divinità composto da Anubis, Sobek e Sekhmet. Anche Ubisoft aveva svelato che con il nuovo aggiornamento gratuito di oggi le sfide contro

Cruciale aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S8 e S7 : dettagli patch di sicurezza - cosa migliora : Oggi 6 marzo siamo già in grado di dettagliare l'aggiornamento di marzo previsto su Samsung Galaxy S8 e S7 ma anche su tutti gli altri device per i quali il produttore prevederà, nel breve periodo, l'integrazione dell'ultimissima patch di sicurezza. Nella serata di ieri sera è stata per prima naturalmente Google a rendere noti i dettagli dell'update mensile correttivo ma questa mattina, riusciamo già a fornirvi, grazie alla sezione specifica del