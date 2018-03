Le nuove priorità a sinistra | ius soli | antimafia | articolo 18

ilgiornale

(Di giovedì 29 marzo 2018) Si comincia bene. Non hanno fatto in tempo a varcare la soglia del Parlamento, che già cominciano a sparare a raffica le loro proposte di legge. Il massimo esperto di diritto amministrativo Sabino Cassese è riuscito ad inventariare le leggi italiane: oltre 160mila, escluse le regionali e comunitarie. Ma evidentemente non bastano.Come rileva il Sole 24 ore, alla fine della scorsa settimana risultavano già presentate ai due rami del Parlamento 540 proposte di legge. Alla Camera ne sono state depositate 377, al Senato 163. E rispuntano iti cavalli di battaglia della vecchia, pronta a ritirare fuori dal cassetto i suoi fallimenti.Il più rapido a Palazzo Madama è stato l'ex presidente del Senato, Pietro Grasso (Leu) con una proposta di legge sull'istituzione della commissione parlamentare. Alla Camera, invece, il primato va a Michela Vittoria Brambilla (Fi), con una ...