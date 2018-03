Le mani grilline su Cdp e i nostri soldi in pericolo

ilgiornale

(Di giovedì 29 marzo 2018) I Cinquestelle escono allo scoperto sull'economia: il loro ministro del Tesoro in pectore, Andrea Roventini, ha ieri fatto capire di puntare sulle nomine alla Cassa depositi e prestiti (Cdp), i cui vertici sono gli unici in scadenza tra le grandi società pubbliche e vanno rinnovati entro fine giugno. E cos'è la Cdp?Meno conosciuta rispetto a grandi gruppi o banche, "Cassa" è il colosso finanziario numero uno dello Stato, e un centro di potere. È controllata all'83% dal Tesoro (il rimanente è in mano alle Fondazioni) e controlla a sua volta grandi gruppi come Eni e Poste. Ma, soprattutto, può contare su una potenza di fuoco finanziaria che non ha pari in questo Paese: sono i 250 miliardi del risparmio postale, dei quali 80 investiti e 170 a disposizione. Ecco dov'è la "ciccia". La cifra è enorme, oltre il 10% del Pil, e fa gola a chiunque arrivi nelle stanze del governo. Non a caso ci ...