Le due Coree tornano al tavolo Come andarono i due precedenti summit

I leader delle due Coree si incontreranno il 27 aprile - per la prima volta dal 2007 : I presidenti delle due Coree, il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, si sono accordati per incontrarsi il prossimo 27 aprile in un luogo ancora da stabilirsi. La notizia è molto importante perché l’ultimo incontro tra The post I leader delle due Coree si incontreranno il 27 aprile, per la prima volta dal 2007 appeared first on Il Post.