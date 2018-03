Le criptovalute hanno trasformato un paesino svizzero nel nuovo Eldorado

today

: per la volatilità puoi letteralmente finire scaraventato sulla luna o all'inferno nel giro di una ventina di minuti… - CriptovaluteITA : per la volatilità puoi letteralmente finire scaraventato sulla luna o all'inferno nel giro di una ventina di minuti… - BinaryOptionEU : RT @lecriptovalute: L'autorità governativa francese AMF e l'autorità belga FSMA che controllano i mercati finanziari hanno pubblicato siti… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Una volta i cercatori d'oro erano armati di picconi e setacci, come zio Paperone nelle miniere del vecchio Klondike. Oggi, invece, le "miniere" sono virtuali e, per chi è in cerca di ricchezza, è sufficiente avere un...