wired

: Le ciambelle dei Simpson sono realtà - scoopscoop6 : Le ciambelle dei Simpson sono realtà - MilanoCitExpo : Le ciambelle dei Simpson sono realtà #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MenudiBenedetta : Profumato, croccante e goloso, il fritto è una vera delizia. Oggi proviamo la ricetta dei doughnuts, ciambelle dolc… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) La glassa rosa c’è. E cianche gli zuccherini colorati sparsi qua e là. Manca solo qualcuno che le osservi sognante con la bavetta alla bocca, proprio come Homer, ma siamo certi che non si farà fatica a trovarlo. I locali australiani della catena Krispy Kreme hanno lanciato in questi giorni una nuova, particolarissima versione delle proprie: battezzate ufficialmente Thes D’ohnuts, riproducono fedelmente i dolci più amati dagli abitanti di Springfield. Questi donut, disegnati per anni da Matt Groening,venuti alla luce non solo con un aspetto assolutamente fedele alla propria versione animata, ma anche con un ripieno di cioccolato bianco aromatizzato alla fragola. Una specialità che sta già facendo impazzire i fan australiani dei, e che resterà in vendita fino alla fine di aprile. Morale: prepariamoci subito a partire, prima di trovarci davanti ...