“L’azienda non mi paga da mesi” | operaio si suicida impiccandosi nel parco

Editoria - Askanews in sciopero : “L’azienda non pagherà gli stipendi. Agenzia a rischio chiusura - il governo ci incontri” : “Askanews, una voce importante dell’informazione primaria in Italia, rischia di spegnersi. Oltre 130 famiglie, tra giornalisti e poligrafici, subiscono il comportamento dell’azienda, controllata dall’azionista di riferimento Luigi Abete, che non garantisce il pagamento degli stipendi“. Lo scrivono i redattori di Askanews, che sono in sciopero dopo che l’amministratore delegato Daniele Pelli ha comunicato la decisione alla loro ...