L' azienda non gli paga da mesi lo stipendio | si impicca a Torino

Torino - operaio si impicca in un parco : "L'azienda non mi paga" : Un uomo di 53 anni si è tolto la vita impiccandosi nel parco di Stupinigi alle porte di Torino. Si tratta di un carpentiere romeno che viveva a Orbassano. L'uomo è stato trovato dai carabinieri. La moglie, non vedendolo rincasare, ha chiamato i carabinieri. Simion, che soffriva di crisi depressive, ha lasciato un biglietto in cui ha scritto di essere preoccupato per motivi economici: l'azienda per cui lavorava non lo pagava da mesi.

Pupo su Frizzi : 'Fabrizio ha fatto tutto per la Rai - ma l'azienda non gli ha restituito nulla' : Pupo ha poi commentato il suo post che criticava i colleghi del mondo della tv in cui ha scritto: "Gli ipocriti che ti angosciavano oggi ti piangono. Fabrizio interiorizzava le pene della sua ...

Sorgenia : Mancini - azienda risanata - quotazione possibile ma non subito (2) : (AdnKronos) – Nel corso degli ultimi dodici mesi, sottolinea ancora Mancini, sono stati rimborsati “più di 300 milioni di euro alle banche, oggi il debito non è assolutamente più un problema ed è più che sostenibile. Per le banche, come per noi, questa è una storia di successo, importante per il sistema industriale del Paese. Anche perché Sorgenia aggiunge un competitor e del dinamismo in un mercato che ne ha bisogno”.La ...

Mail truffa rimborso TIM A8005W da 37 euro : attenti - l’azienda non c’entra : Si sta nuovamente diffondendo una Mail truffa TIM con rimborso da 37 euro fittizio. Naturalmente l'azienda di telecomunicazioni non c'entra niente ma si tratta dell'ennesimo tentativo di raggiro online messo in campo da ignoti e che rischia di essere un serio pericolo per chi cadrà nella trappola web appena scovata. Già in ottobre avevamo messo in allerta i nostri lettori dal rischio rappresentato dalle Mail circolate con i falsi rimborsi ...

La Consulta : incostituzionale il 'decreto Ilva' del 2015 - Ma l'azienda replica : 'La produzione non si ferma' : Il "decreto Ilva" del 2015, che ha consentito la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti in quanto di interesse strategico nazionale, è incostituzionale. A stabilirlo è stata la Consulta, a cui ...

Tim - Elliott 'Non vogliamo smantellare l'azienda' : A rendere più complessa la battaglia per la governance di Tim si è riaccesa in un momento di parziale vacatio politica, in attesa della formazione di un nuovo governo e nelle more del golden power ...

L'azienda che finì sui giornali perché non trovava dipendenti da assumere : "Arrivate 5mila domande" : A dicembre l'appello delL'azienda di Antonio Carraro di Padova fece il giro del web. Il responsabile relazioni esterne, Liliana Carraro, si lamentava: "Offriamo un contratto base di terzo livello che fa riferimento al contratto nazionale del settore metalmeccanico con una retribuzione di 1.590 euro lordi mensili. Eppure non troviamo nessuno". Oggi le cose sono cambiate.Si legge su Fanpage:A due mesi da quell'annuncio, sono arrivate in azienda ...

Embraco - Mussolini davanti ai cancelli dell'azienda : 'Non abbassare la guardia' : L'eurodeputata Mussolini davanti ai cancelli della Embraco a Riva di Chieri , foto Twitter, L'eurodeputata Alessandra Mussolini ha incontrato oggi i lavoratori della Embraco davanti ai cancelli dello ...

Lascia il manager dell'Anm : 'Ma non sono come Schettino - adesso l'azienda è più sana' : 'Non sono il capitano Schettino. Non lascio la barca quando sta affondando. Ho fatto di tutto per quest'azienda e per salvare i posti di lavoro. Oggi Anm è più sana. Otto mesi fa il sindaco de ...

Italiaonline - Appendino : grazie a lavoratori che lottano - azienda non può chiudere : La Sindaca di Torino Chiara Appendino presente alla mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici di Italiaonline, in sciopero davanti l'azienda per protestate contro il rischio di oltre 400 esuberi

Il Cdr di askanews replica all'azienda : non si tutela il futuro con Cigs al 70% : Roma, 25 feb. , askanews, Le inesattezze e le omissioni presenti nel comunicato dell'azienda askanews sui motivi che hanno portato alla richiesta unilaterale al ministero del Lavoro di cassa ...

Pfister : azienda non teme la concorrenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...