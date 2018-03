Lavanda Piedi | Papa Francesco “mi devo operare di cataratta” Giovedì Santo | video Messa

GIOVEDÌ SANTO - Lavanda DEI PIEDI E MESSA COENA DOMINI/ Diretta streaming video : "Gesù ama e rischia con tutti" : LAVANDA dei PIEDI , GIOVEDÌ SANTO e e Santa MESSA in COENA DOMINI : Papa Francesco nel carcere Regina Coeli. Diretta streaming video , verso la Pasqua.

Papa : messa Lavanda Piedi - 'un capo deve sapere servire' : Dopo la messa crismale nella basilica di San Pietro Papa Francesco ha incontrato a pranzo in Vaticano, presso l'abitazione del sostituto della Segreteria di stato, monsignor Angelo Becciu, dieci ...

Papa : messa Lavanda Piedi - 'un capo deve sapere servire' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...