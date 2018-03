L’Aquila Grandi Speranze | anticipazioni | cast e trama!

uominiedonnenews

(Di giovedì 29 marzo 2018) Dedicata al capoluogo abruzzese, la fiction Rai L’Aquilasarà presto in tv, ma ancora non vi è una data ufficiale sulla messa in onda. Ecco tutte lee le news sulla fiction che narrerà le vicende di un gruppo di giovani che decide di ripartire da zero a distanza di due anni dopo il terremoto. L’Aquila: trama della fiction Rai Grande attesa per la fiction Rai L’Aquila: la serie narra la storia di un gruppo di giovani che dopo due anni dalla distruzione della città de L’Aquila decide di ricominciare da zero. Contrariamente agli adulti che vivono di ricordi, questi giovani vogliono vivere il presente e per questo si riappropriano di una parte della zona rossa, facendola rivivere. E così cominciano a ricostruire quel centro storico affrontando mille problemi, familiari, ...