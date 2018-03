L’annuncio del CONI | “Milano e Torino candidate per l’organizzazione delle Olimpiadi

Dawson’s Creek : “Reunion” - fan scatenati. È stata l’attrice Katie Holmes - per tutti Joey - a dare L’annuncio sul suo profilo Instagram. Nel giro di poco tempo - le foto del cast hanno fatto il giro dei social. Rieccoli 20 anni dopo : Appena è apparsa la notizia, sui social di tutto il mondo, ma soprattutto quelli italiani, è scoppiata la festa: tra ricordi, emozioni e lacrime, tutti hanno esultato: Dawson, Pacey, Joey e Jen di Dawson’s Creek di nuovo insieme! È stato possibile grazie a Entertainment Weekly, che ha riunito gli attori in occasione del ventennale delle serie tv. La prima puntata del telefilm è infatti andata in onda il 20 gennaio 1998. James Van Der ...

Michael Bublé e Luisana Lopilato - primo red carpert dopo L’annuncio della gravidanza : Il sollievo per le condizioni di salute del figlio Noah, la serenità ritrovata, una nuova felicità da vivere: c’è tutto nelle ultime foto che ritraggono Michale Bublé e la moglie Luisana Lopilato, alla prima uscita pubblica dopo aver annunciato che aspettano il terzo figlio. Il red carpet è quello dei Juno Awards di Vancouver, che ogni anno premiano cantanti e band canadesi, i sorrisi, finalmente, tornati. LEGGI ANCHEMichael Bublé ...

L’annuncio di Roberto Fico : “Rinuncio all’indennità da presidente della Camera” : Il neo-eletto presidente della Camera Roberto Fico annuncia che rinuncerà all'indennità di funzione: "L’epoca dei privilegi è finita, dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera".Continua a leggere

“Ancora due figli per essere felice”. L’annuncio della bella vip che non vede l’ora di allargare ancora la famiglia. E quelle parole dolci per il marito che hanno fatto esultare i fan : Qualche anno fa il mondo la acclamava come una delle top model più belle e desiderate al mondo, sogno proibito di milioni di uomini che seguivano con grande passione ogni suo movimento social e non facevano che inondarla di messaggi d’amore. Oggi è una mamma felice, che ha deciso di cambiare un bel po’ il suo stile di vita ma che non per questo si dice meno felice, anzi. Di chi stiamo parlando? della sempre meravigliosa Bar ...

Zayn Malik lascia gli One Direction - tre anni fa L’annuncio che sconvolse i fan : quanto è cambiata la carriera del cantante? : Zayn Malik lascia gli One Direction: giunse tre anni (25 marzo 2015) fa il comunicato ufficiale che sanciva il definitivo abbandono del cantante, in pieno tour mondiale. Tra il 2014 e il 2015, gli One Direction hanno portato in giro per il mondo l'On The Road Again Tour, a supporto del loro quarto album in studio Four. Durante lo svolgimento della tournée mondiale, Zayn ha lasciato la band durante diverse tappe in alcune città, a causa di un ...

Italia - Costacurta si sbilancia sul prossimo ct : “ecco la data delL’annuncio” : Brutta sconfitta per l’Italia nella gara amichevole contro l’Argentina, oltre al risultato non ha convinto la prestazione, così come le scelte di Di Biagio, diminuiscono sempre di più le speranze di una possibile conferma. Ecco le dichiarazioni di Costacurta sul possibile futuro: “Il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo allenatore della Nazionale. Se c’è possibilità di prendere qualcuno più bravo di Di Biagio, ma non penso ...

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : L’annuncio da parte dell’agente : Inter-Lautaro Martinez, è fatta. Dopo il netto successo in casa della Sampdoria, i nerazzurri pensano anche al mercato ed alla prossima stagione, l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa. Tutto definito per il passaggio dalla prossima stagione di Lautaro Martinez dal Racing di Avellaneda. Ad annunciarlo l’agente Rolando Zarate. “Lautaro ha privilegiato l’offerta dell’Inter a quella del Borussia Dortmund e il ...

“Scoppiati” UeD - fine del sogno al Trono Over. L’annuncio dato dalla coppia che per ora non commenta. Il loro sembrava l’amore perfetto : fine della favola. E niente lieto fine. Peccato per loro, che sembravano davvero uniti. Peccato per tutti i fan di Uomini e Donne che, per mesi, hanno sognato, seguito e acclamato un amore da pellicola anni ’30. Almeno così è stato fino a qualche mese fa quando, all’improvviso, l’incantesimo è finito e ognuno è tornato a percorrere la sua strada. Dalle redazione e da Maria nessuno commento. Ma in rete le domande fioccano, destinate però a ...

Doping Joao Pedro - L’annuncio del legale del calciatore del Cagliari : Doping Joao Pedro, negli ultimi giorni in casa Cagliari tiene banco la situazione dell’attaccante, trovato positivo dopo un controllo antiDoping. Ecco le importanti dichiarazioni del legale: “oggi che ha visto la procura è molto più sereno perché ha potuto spiegare – ha detto l’avvocato De Toni -. Lui non ha fatto nulla, sicuramente è qualcosa di non voluto. Colpa di un integratore contaminato? Non può esserci altra ...

Brexit - L’annuncio della Ue : «C’è il testo dell’accordo - ma resta il nodo Irlanda» video : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

Brexit - L’annuncio della Ue : «C’è il testo dell’accordo - ma resta il nodo Irlanda» Video : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

Brexit - L’annuncio della Ue : «C’è il testo dell’accordo - ma resta il nodo dell’Irlanda» : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

Brexit - L’annuncio della Ue : «C’è il testo dell’accordo - ma resta il nodo dell’Irlanda» : «È una tappa decisiva ma resta una tappa», ha avvertito Michel Barnier, il capo negoziatore. Martedì l’incontro con i 27 e la delegazione del Parlamento europeo

“Tiziano Ferro è diventato papà” : la foto. I fan non potevano credere ai propri occhi - poi è arrivato L’annuncio. E lo scatto del cantante con il neonato è stato letteralmente preso d’assalto : “È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questa foto è stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che ...