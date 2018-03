L' amore e la Violenza Vol 2 | le cicatrici dell' amore secondo i Baustelle

Ascolta "L'amore e la violenza vol. 2" - il nuovo album dei Baustelle : Dopo averne annunciato l'uscita con un teaser psichedelico , e dato un assaggio col singolo 'Veronica n. 2' , i Baustelle pubblicano oggi 'L'amore e la violenza vol. 2' , Warner Music , , il loro ...

Baustelle - dodici pezzi facili - ma non troppo - : ecco 'L'amore e la violenza' : Cassette autoprodotte e volantini autocostruiti. Era il 1996 quando i Baustelle cominciano a incuriosire pubblico e critica inneggiando all'avanguardia di massa e autopromuovendosi come ragazzi venuti ...

Baustelle : 'Nel nuovo disco più amore che violenza' : A poco più di un anno dall'uscita del primo capitolo, il 23 marzo arriva L'amore e la violenza - Vol. 2 . 'Dodici nuovi pezzi facili', dicono i Baustelle, che parlano dell'amore in tutte le sue forme. ...

Gelosia - violenza e vendetta : il lato oscuro dell'amore tra i giovani : Un sentimento naturale che può diventare pericoloso quando si è incapaci a gestirlo, come si riscontra puntualmente nei frequenti casi di cronaca. Parliamo della Gelosia, che risulta molto accentuata ...

Baustelle - ecco L amore e la violenza vol. 2 'Dopo la guerra - l amore - ma senza salvezza' - Musica - Spettacoli : I Baustelle fanno l'amore, non fanno , più, la guerra. E a sorpresa sfornano L'amore e la violenza vol. 2 , prosecuzione ideale di L'amore e la violenza , uscito lo scorso anno. Ma qualcosa in più di ...

A Roma le scuole contro il femminicidio : la violenza non è amore : 8 marzo: Roma, II Municipio, le scuole contro il femminicidio con 400 studenti al concorso “La violenza non è amore”. Poesia, prosa, disegni ma anche articoli ed elaborati multimediali. L’auditorium della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma è stata allestita con i lavori degli studenti del II Municipio. 400 ragazze e ragazzi delle scuole medie hanno partecipato al Concorso “La violenza non è amore”. Un’iniziativa promossa dalla ...

Festa delle Donne : anche Cappuccetto Rosso ti ricorda che la violenza non è amore : Protagoniste sono le fiabe trasposte nel mondo di oggi, con delle eroine determinate e capaci di dire no. Come Cappuccetto Rosso ad esempio: cosa farebbe oggi davanti al lupo? Come hai visto nel ...

amore Criminale – Ottava e ultima puntata del 4 marzo 2018 – Veronica Pivetti alle prese con altre storie di violenza. : La battaglia contro la violenza sulle donne continua, anche in televisione. E’ dal 2007, infatti, che Amore Criminale racconta storie di donne brutalmente uccise da compagni o familiari. Amore Criminale, a cui dalla prima messa in onda è associata una Campagna di denuncia contro la violenza sulle donne, è giunto al nono anno di programmazione […] L'articolo Amore Criminale – Ottava e ultima puntata del 4 marzo 2018 – Veronica Pivetti ...

Veronica Pivetti racconta la violenza contro le donne con le nuove storie di “amore Criminale” : Nell’anteprima della trasmissione Amore Criminale, in onda domenica 4 marzo alle 21 su Rai3,l’autrice Matilde D’Errico parlerà del tema della violenza assistita intra-familiare, intervistando Antonella, una madre che fa di tutto per mettere in salvo la figlia da una storia di violenze e stalking. Diciannove anni, fidanzata da 3 con un suo amico d’infanzia, la figlia soffre in silenzio le gelosie, le manipolazioni e le botte del giovane compagno. ...

