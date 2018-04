La violenza di genere e le conseguenze complesse e durevoli nel tempo sulla salute della

Guerrini (M5S) : “Amministrazione al lavoro sul tema della violenza di genere” : “Le dichiarazioni del consigliere Figliomeni mi lasciano alquanto perplessa. Quello della violenza di genere è un tema ampiamente dibattuto in Commissione delle Elette, che sta lavorando alacremente per offrire, nei limiti delle proprie competenze, tutele sempre maggiori alle donne” lo dichiara, in una nota stampa, il presidente della Commissione delle Elette di Roma Capitale Gemma Guerrini. “Un ‘dettaglio’ che il ...

violenza di genere - ponte diretto tra Milano e Gioia Tauro : L'iniziativa milanese è stata seguita in diretta streaming anche dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi nella sede di Gioia Tauro. Grande attenzione hanno dimostrato i ...

Armenia : violenza di genere in consiglio comunale : Pieni di rabbia, una decina di uomini ha malmenato le due, afferrando Khachatryan per i capelli, colpendola più volte in viso, il tutto di fronte al pubblico e alle telecamere del live-streaming. ...

violenza di genere - Bruno : Campania terza regione italiana per numeri di femminicidi : Di fronte alla cronaca quotidiana di violenze ai danni delle donne è necessario mirare a garantire strategie continuative ed efficaci nel tempo realizzando un sistema di monitoraggio e a più ...

Milano lancia il Patto contro la violenza di genere : Un 8 Marzo all’insegna della parità e contro la violenza di genere. Nella Giornata internazionale della donna 14 grandi comuni italiani,

8 marzo : a Reggio Calabria piano contro violenza di genere : "La cronaca anche a Reggio Calabria ci racconta di casi efferati di violenza contro le donne. Inoltre la maggior parte delle donne che decide di sporgere denuncia poi la ritira, anche perché manca ...

8 marzo : contro la violenza di genere - che gli uomini si sentono autorizzati a esercitare dal 1511 : C’è un affresco di Tiziano, databile attorno al 1511, conosciuto come Il miracolo del marito geloso. E’ un’immagine truce che mostra un uomo con un lungo pugnale nell’atto di accoltellare la moglie. La donna è riversa a terra, già ferita, si dimena e protende il braccio per cercare disperatamente di sventare il colpo fatale che l’uomo, in piedi, sta sferrando contro di lei. Lui l’accusa di tradimento, ma quando scopre che la sua accusa è ...

8 marzo : a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere : Verona, 7 mar. (AdnKronos) – Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale delle donne, che ricorre il prossimo 8 marzo, la Polizia di Stato presenta nuovamente la propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata ‘Questo non è amore”.Con l’obiettivo di realizzare uno spazio di incontro ove fornire informazioni e sostengo, nella giornata di domani, la ...

violenza e stereotipi di genere : uno sguardo sulle ragazze : Alina (nome di fantasia) ha 15 anni, lo sguardo deciso e battagliero della sua adolescenza inquieta puntato dritto su di me, mentre tutt'attorno i suoi compagni la ascoltano. Non ha problemi a raccontarci di come la sua famiglia l'abbia aiutata a superare la depressione e il bullismo in collaborazione con uno psicologo.Credo faccia parte del suo percorso di uscita dal dolore, di quella presa di consapevolezza che ti aiuta a capire che solo se ...

Pari opportunità : Messina aderisce a Patto comuni contro violenza di genere : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Anche Messina aderisce al “Patto dei comuni per la Parità e contro la violenza di genere”. L’iniziativa discende dagli incontri nazionali a cui l’assessore alle Pari opportunità, Nina Santisi, ha preso parte, organizzati dall’ANCI per la costruzione, condivisione e sott