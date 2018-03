La verità sul decesso di Fabrizio Frizzi | le parole di Signorini

Blastingnews

(Di giovedì 29 marzo 2018) Da quel fatale 23 Ottobre 2017 erano passati ben 5 mesi esi era mostrato volenteroso di ricominciare e di prendere nuovamente in mano la propria vita. Ma nella giornata di lunedì 26 Marzo 2018 è morto, lasciando la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella. A tre giorni dal, Alfonsoha voluto raccontare nello studio di Matrix cosa è successo davvero al conduttore Rai. Tv in lutto per la morte diaveva da poco compiuto 60 anni; era una persona stimata dai suoi colleghi, non solo per i numerosi successi accumulati nel corso del tempo sia in ambito televisivo che cinematografico, ma anche e soprattutto per il suo modo di essere. E' sempre stato visto come una persona umile, gentile, sincera e soprattutto disponibile, tutte qualità che gli hanno permesso di entrare nel cuore degli italiani. Così il conduttore de L'Eredità, ...