La Toyota richiama un milione di veicoli | ' Problemi con l' airbag' Già oltre 20 morti

Toyota richiama 1 - 1 milioni di auto per un problema agli airbag : La casa automobilistica giapponese ha deciso di richiamare 1,1 milioni di veicoli, in tutto il mondo, per un difetto agli airbag prodotti dal fornitore Takata. In caso di collisione e successiva apertura gli airbag potrebbero rilasciare schegge di metallo. Più di venti i morti in tutto il mondo a causa di questo problema.Vediamo quali sono i modelli di auto coinvolti dal richiamo: Alphard, Vellfire, Corolla Rumion e Noah o Voxy.Complessivamente ...