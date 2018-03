“La sua vita… Ecco la verità su Giancarlo Magalli” Marcello Cirillo | scomparso dalle

Ravetto vs Marzano : “Non abbiamo vinto perché Berlusconi non era candidabile”. “La sua era è definitivamente conclusa” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra Laura Ravetto, deputata di Forza Italia, e Michela Marzano, filosofa ed ex deputata Pd. Quest’ultima definisce Berlusconi “qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle” e aggiunge: “Le conseguenze del Berlusconismo si continuano a vedere, questi risultati elettorali sono la diretta conseguenza di 20 anni di Berlusconi, ma credo si possa parlare di lui al passato”. Non ci sta Ravetto, che obietta: ...

“La mia pancia arriva al pavimento”. Pesa quasi 270 chili e la sua vita è un incubo : la storia di questa donna e di come è rimasta intrappolata di un corpo sempre più grande. Parole drammatiche : Un caso di obesità da record, quello di questa donna la cui pancia, gigantesca, arriva ormai a sfiorare il pavimento quando lei si siede in poltrona. Dietro al quale si nascondono le fragilità di una ragazza che, anni fa, non era riuscita a superare la scomparsa del padre e il veder appassire sotto i suoi occhi la madre, imprigionata in una depressione dalla quale non era mai stata capace di uscire. E così Tamy Lyn Murrel, oggi 45enne, ...

Addio all’astrofisico Stephen Hawking - il ricordo di Battiston (ASI) : “La sua forza - la sua intelligenza ed il suo coraggio sono stati uno stimolo per tutti noi” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ricostruisce il suo incontro con il grande fisico Stephen Hawking, scomparso oggi all’età di 76 anni: era il 2009 ed il luogo era il Cern. “In un certo senso?- racconta Battiston – nell’uomo Hawking venivano amplificati due aspetti della specie umana: da una parte la sua fragilità all’interno dell’immensità che ci circonda, dall’altra ...

Lory Del Santo - in lacrime ricorda il figlio a 27 anni dalla morte : “La sua ultima lettera a Eric” : Un post su Instagram che la ritrae insieme al compagno Eric Clapton e al piccolo Conor. Il bambino di quattro anni che Lory Del Santo ebbe con il musicista e che morì precipitando dal 53esimo piano di un grattacielo di New York. Era il 20 marzo del 1991, Lory si trovava nell’appartamento con un amico. Un ricordo tremendo, per lei. Che, ospite di Domenica Live, ha commentato alcune immagini tratte dal documentario Eric Clapton: Life in 12 ...

Turismo congressuale - “La Nuvola” protagonista della fermata Eur Fermi : In linea con la strategia di valorizzazione del Turismo congressuale, l’Amministrazione capitolina inaugura una campagna promozionale all’interno della fermata metro della linea B “Eur Fermi”. Soggetto della cartellonistica, l’avveniristico Centro Congressi “La Nuvola” gestito da Roma Convention Group S.p.A., prossimo alla stazione e identificativo della fermata stessa, che – fino al mese di gennaio 2019 […]

Elezioni - Grasso illustra la sua squadra di governo : “Laura Boldrini agli Esteri. Interni? Tengo l’interim” : “Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo Economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro. Laura Boldrini agli Esteri e Anna ...

“La ama ancora - me lo ha detto lui”. Francesco Monte non si è arreso : Chechu è sua. Una confessione inaspettata (fatta in gran segreto) - ma adesso proprio lei ha parlato : “Quando si sono visti…” : Inarrestabile Eva Henger prosegue a partecipare a tutte le trasmissioni che può. Fa bene, è ovvio. Cavalcare l’onda dell’Isola dei Famosi è naturalmente un buon rilancio della sua carriera, ma in tenti si chiedono perché lo faccia continuando a parlare di Francesco Monte. Il tema di cui parla è il ‘canna-gate’ scoppiato in Honduras, ma ospite di Casa Signorini, la madre di Mercedesz ha svelato altri dettagli della ...

Igor Il Russo - c’è l’ombra dell’Isis : “La sua banda portava i terroristi in Europa” : Igor Il Russo, c’è l’ombra dell’Isis: “La sua banda portava i terroristi in Europa” Secondo le autorità spagnole, Norbert Feher era organico a un “gruppo criminale d’élite” che ha fatto entrare in Spagna diversi pericolosi terroristi islamici provenienti dal Nord Africa, per poi aiutarli a raggiungere Francia e Belgio.Continua a leggere Secondo le autorità spagnole, […] L'articolo Igor Il Russo, c’è l’ombra dell’Isis: “La ...

“La rete ha perso un eroe”. È morto “tranquillamente nel sonno” a 70 anni - ma la sua scomparsa ha sconvolto tantissima gente. Il mondo sentirà la mancanza di un uomo tanto raro e prezioso. Il cordoglio di amici e colleghi : “Ho il cuore spezzato” : È morto il 7 febbraio 2018 a 70 anni e la sua morte ha lasciato tutti sconvolti. Oltre che un grande vuoto. John Perry Barlow, leggendario paroliere dei Grateful Dead, il gruppo rock statunitense protagonista della scena Usa nell’estate del 1967, non c’è più. Gli amici e colleghi lo ricordano come visionario, appassionato, filosofo, poeta, cowboy. E tutti ricordano le sue canzoni, insieme alle ballate di Janis Joplin e alle note ...

“La decisione inoppugnabile”. Sanremo : ecco cosa ne sarà di Meta e Moro. La Rai ha fatto la sua scelta e non si torna indietro : “C’è un regolamento da rispettare…” : Ore di impazienza per Eermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantanti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo si sono presentati in coppia con il brano Non mi avete fatto niente e solo dopo qualche ora è arrivata l’accusa di plagio. Dopo le verifiche è finalmente arrivata la risoluzione finale e il destino dei due concorrenti adesso è chiaro. È arrivata attraverso la conferenza stampa Rai dell’8 febbraio 2018, la decisione della ...

L’allarme dei medici di Julian Assange : “La sua salute mentale e fisica è in pericolo” : La salute fisica e mentale di Julian Assange è in “pericolo” a causa della sua lunga permanenza (quasi sei anni) nell’ambasciata ecuadoriana a Londra: il cofondatore di WikiLeaks dovrebbe essere trasferito in ospedale. Ne sono convinti due medici, Sondra Crosby e Brock Chisholm, che lo hanno visitato per 20 ore nell’arco di tre giorni lo scorso ott...

Florenzi sprona la sua Roma : “La svolta contro l’Inter” : “Domenica abbiamo una grande partita contro una squadra ostica come l’Inter. Dobbiamo invertire questo momento negativo che ci siamo portati dietro, cercando di non vedere piu’ al passato ma pensando al presente, facendo bene partita dopo partita e mettendo la cattiveria che abbiamo in corpo”. Cosi’, ai microfoni di Roma Tv, Alessandro Florenzi, jolly giallorosso che suona la carica in vista del big match di ...