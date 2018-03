La Russia espelle 60 diplomatici Usa : ANSA, - MOSCA, 29 MAR - Mosca ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici Usa in risposta alla decisione americana di espelle re un uguale numero di diplomatici russi per il caso Skripal. Lo riferisce ...

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espelle re i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Russia espellerà 150 diplomatici e chiuderà un consolato Usa : Centocinquanta, tanti quanto la somma dei diplomatici espulsi dai Paesi occidentali che hanno seguito la strada battuta da Londra e Washington. È questa la risposta della Russia , che ha anche annunciato la chiusura del consolato statunitense a San Pietroburgo, in risposta alle misure prese da molti Paesi dell'Ue e della Nato.La decisione di Putin è l'ultimo capitolo nella storia dell'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia dei servizi segreti ...

CASO SPIA RUSSA SKRIPAL - ITALIA ESPELLE DUE DIPLOMATICI/ Ma NYT attacca : “Ha abbandonato Usa per la Russia” : CASO SKRIPAL, espulsioni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA RUSSA avvelenata in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'ITALIA ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:07:00 GMT)