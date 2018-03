La Russia espelle 60 diplomatici Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Caso Skripal - la Russia espelle 60 diplomatici Usa : La Russia ha annunciato l'espulsione di 60 diplomatici americani in risposta alla decisione Usa di espellere i diplomatici di Mosca per il Caso dell'ex spia russa avvelenata a Londra. Lo ha reso noto il ministro degli Ester. Sarà chiuso anche il consolato Usa a San Pietroburgo.

Russia espellerà 150 diplomatici e chiuderà un consolato Usa : Centocinquanta, tanti quanto la somma dei diplomatici espulsi dai Paesi occidentali che hanno seguito la strada battuta da Londra e Washington. È questa la risposta della Russia, che ha anche annunciato la chiusura del consolato statunitense a San Pietroburgo, in risposta alle misure prese da molti Paesi dell'Ue e della Nato.La decisione di Putin è l'ultimo capitolo nella storia dell'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia dei servizi segreti ...

CASO SPIA RUSSA SKRIPAL - ITALIA ESPELLE DUE DIPLOMATICI/ Ma NYT attacca : “Ha abbandonato Usa per la Russia” : CASO SKRIPAL, espulsioni DIPLOMATICI dopo per l'ex SPIA RUSSA avvelenata in Regno Unito: via DIPLOMATICI da Usa a Ue, l'ITALIA ne caccia 2, Trump ben 60. Le ultime notizie e i motivi(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:07:00 GMT)

La Russia espelle diplomatici britannici : sono 23 - quanti quelli cacciati dalla May : Oltre alla misura di espulsione, la Russia ha disposto la cessazione delle attività sul territorio del British Council e la revoca dell'autorizzazione all'apertura del consolato britannico a San Pietroburgo.Continua a leggere

