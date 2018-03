La Russia chiude il consolato Usa a San Pietroburgo

Russia espellerà 150 diplomatici e chiuderà un consolato Usa : Centocinquanta, tanti quanto la somma dei diplomatici espulsi dai Paesi occidentali che hanno seguito la strada battuta da Londra e Washington. È questa la risposta della Russia, che ha anche annunciato la chiusura del consolato statunitense a San Pietroburgo, in risposta alle misure prese da molti Paesi dell'Ue e della Nato.La decisione di Putin è l'ultimo capitolo nella storia dell'avvelenamento di Serghei Skripal, ex spia dei servizi segreti ...

Sale la tensione tra Russia e Stati Uniti - Mosca chiude il consolato Usa a San Pietroburgo : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha annunciato che da Mosca saranno intraprese misure speculari, dopo l'espulsione in massa di...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una sconfitta - azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off : l’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. l’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica. Un match molto equilibrato fin dall’inizio, ...

Telegram rischia di chiudere in Russia se non concede i codici di crittografia : Le autorità russe hanno dato alla popolare app di messaggistica Telegram 15 giorni per fornire i codici per decrittare i messaggi di tutti i suoi utenti L'articolo Telegram rischia di chiudere in Russia se non concede i codici di crittografia proviene da TuttoAndroid.

Telegram - la Russia vuole le chiavi della crittografia/ Ultimatum di Putin : "Dateci i codici o vi chiuderemo" : Russia vuole dati utenti Telegram, Ultimatum all'applicazione di messaggistica: o verranno consegnati i codici o sarà blocco su tutto il territorio russo(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 23:14:00 GMT)

Legale Trump - chiudere il Russiagate : ANSA, - NEW YORK, 17 MAR - "Mi auguro che il vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein segua il brillante e coraggioso esempio di Jeff Sessions e metta fine alle indagini sulla collusione con la ...

Russiagate - il legale di Trump : è il momento di chiudere le indagini : Democratici all'attacco: "È un abuso di potere. L'ostruzione della giustizia è un pericolo per la nostra democrazia"

Russia CONTRO GB - CASO SPIA SKRIPAL/ Putin chiude il British Council : espulsi 23 diplomatici : RUSSIA CONTRO GB, CASO SPIA SKRIPAL: dopo le accuse di Boris Johnson a Vladimir Putin arriva la reazione di Mosca. Ventitre diplomatici britannici saranno espulsi dal territorio russo e...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Caso Sergei Skripal - la Russia espelle 23 diplomatici britannici. E chiude il British Council : Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione per l'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal a Salisbury. Lo si apprende dall'agenzia Itar-Tass.Oltre ad espellere i 23 diplomatici, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività in Russia del British ...

Judo - Grand Prix Agadir 2018 : la Russia chiude in vetta con tre medaglie d’oro : Dopo quello di Tunisi, primo Grand Prix di sempre a svolgersi in territorio africano, il calendario del Judo internazionale prevedeva, nel fine settimana appena conclusosi, lo svolgimento del Grand Prix di Agadir 2018, in Marocco. Nella giornata di domenica, abbiamo visto all’opera gli atleti delle cinque categorie di peso maggiori (78 kg e +78 kg per le donne; 90 kg, 100 kg e +100 kg per gli uomini). Clicca qui per i risultati della ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la BieloRussia vince la staffetta! Italia in corsa per il podio - poi chiude nona : La Bielorussia ha vinto la staffetta femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nadezhda Skardino, Iryna Kryuko, Dzinara Alimbekava e Darya Domracheva salgono sul gradino più alto del podio al termine di una gara che si è corsa sotto una nevicata e con un vento che è risultato determinante. Le bielorusse sono state le più concrete e precise al poligono e sono riuscite così a festeggiare la medaglia d’oro: non hanno ...

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia in DIRETTA. Il Settebello vuol chiudere in bellezza : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della terza ed ultima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello affronterà la Russia per chiudere al meglio la competizione, con l’obiettivo sicuramente di raggiungere le tre vittorie in altrettante partite. Il pass per le Finali della manifestazione è già arrivato matematicamente per la banda guidata da Sandro Campagna che ieri si è imposta sul Montenegro. ...