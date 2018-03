La rete italiana di Anis Amri Mandato di cattura a 5 stranieri Al telefono

La debolezza economica italiana e le p rete se europee : Dalla nascita dell'euro, il peso dell'Italia, negli equilibri europei, e di conseguenza in quelli mondiali, si è progressivamente ridotto. Il suo prodotto lordo ai prezzi di mercato, nel 2002, secondo il database del Fondo monetario internazionale, era pari al 17,2 per cento dei principali paesi dell'Eurozona: Germania, Francia, Spagna, fino a raggiungere Grecia e Irlanda. Nel 2017 quella percentuale è scesa al 15,3 per cento. Con ...

Accordo ISPRA-RFI : una mappatura sulle frane lungo la rete ferroviaria italiana : La mappatura effettuata dalle Autorità di Bacino (ora Autorità di Bacino Distrettuali) nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ci dice che su 16.000 km di rete ferroviaria in Italia, circa 2.000 ricadono nelle aree sensibili a fenomeni di dissesto idrogeologico. RFI nel corso degli anni ha messo in campo molte risorse e attivato numerose azioni per la mitigazione del rischio idrogeologico, innalzando in maniera tangibile i livelli di ...