La Pasqua dei leader

Campania - Pd : Pasquale Stellato nuovo segretario dei giovani democratici : Adesso comincia una fase di rilancio dell'attivita' politica della nostra organizzazione giovanile. La nostra priorita' sara' assolutamente quella di combattere le disuguaglianze che in questi anni ...

Roma - centro blindato per Pasqua : 'Stop all'ingresso dei tir' : Una green zone nel cuore di Roma dal Colosseo al Vaticano in cui per quasi cinque giorni 'per fondati e concreti motivi di ordine pubblico' non si potrà manifestare e non sarà ammessa la circolazione ...

Pasquale - il pm e "il carabiniere" : ecco chi sono i clienti dei festini : "La maggior parte delle volte c"erano delle cene, poi quando finiva la cena diciamo che avveniva una sorta di selezione. Dopo noi sapevamo che dovevamo andare con una determinata persona". Le parole dell'ex gigolò intervistato da Le Iene sui festini hard che si sarebbero svolti a Siena rischiano di riaprire il caso di David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps morto in circostanze misteriose il 6 marzo del 2013.L'intervista delle Iene ...

Dieta dei tre giorni prima di Pasqua per dimagrire un chilo : La Dieta dei tre giorni prima di Pasqua può far dimagrire di circa un chilo. E' semplice da seguire ma non è adatta a tutti. Ecco cosa si mangia.

Sicilia : protestano i custodi dei musei - aperture a rischio già a Pasqua : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) - aperture dei musei Siciliani a rischio per le festività Pasquali. I custodi dei siti dell'isola hanno infatti annunciato lo stop alla deroga per i festivi, almeno "fino a quando non si risolverà la questione dei pagamenti, regolarizzandoli anche per il futuro". La deci

Pasquale Bruno durissimo : da Cairo che “dice cazzate” alle mogli dei calciatori in perizoma : “Torino-Crotone? Cairo sarà felicissimo: vincerà, andrà in sala stampa per dire quattro cazzate. Poi quando perde sparisce…”. Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, non è stato certo tenero con Cairo, parlando a Radio2. Successivamente l’ex difensore ha parlato dei suoi pari ruolo dell’era moderna, con una nota critica: “Oggi i difensori centrali non sanno difendere. Bonucci? Ai miei tempi avrebbe fatto il ...

Luigi Di Maio - nella lista dei ministri spunta il prof. Pasquale Tridico : cosa vuol fare della riforma Fornero : Il leader grillino ha indicato infatti Pasquale Tridico, docente di Politica economica all'università Roma Tre, come titolare del dicastero per il Lavoro che ha già le idee chiarissime su come ...

"Non era polmonite - ma meningite". Pasquale - 29 anni - muore in ospedale a Ischia. Ira dei familiari - allarme contagio : Non si trattava di polmonite, ma di meningite. È il tragico responso emerso venerdì sera che fa luce sulla morte di Pasquale Maltese, 29enne di Serrara Fontana (Ischia), ricoverato...