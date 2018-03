meteoweb.eu

: Tra Mostra Zootecnica e Ponte in Fiore, un week end ricco di eventi nel sondriese - Giornale di Sondrio - ilCentroValle : Tra Mostra Zootecnica e Ponte in Fiore, un week end ricco di eventi nel sondriese - Giornale di Sondrio - GloriaPeccini : RT @Valtellinanews: Idee per il #weekend di #Pasqua? A Caspoggio il #31marzo c'è la Mostra Zootecnica Mandamentale a partire dalle ore 8 @v… - zazoomblog : La Mostra zootecnica a Caspoggio inaugura un ricco weekend pasquale tra Sondrio e Valmalenco - #Mostra #zootecnica… -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Arriva il lungoe come sempre non mancano eventi in grado di offrire una visione affascinante sulle radici tradizionali die Valmalenco, con finestre aperte su quanto di meglio possa offrire la primavera nel territorio: natura, panorami, sentieri, cultura, borghi e sapori. Si parte la vigilia di Pasqua con la 31ªmandamentale. A, nel piazzale delle scuole nel centro del paese malenco, inizia la tradizionale rassegna dedicata all’allevamento e alla scoperta di sapori e tradizioni locali. Una delle mostre zootecniche più antiche della Lombardia, e sempre molto partecipata, che vedrà la presenza di una ventina di allevatori e di un’ottantina di capi. Dal 1986 è un’occasione per ammirare dal vivo i bovini di “razza bruna” e conoscere la filiera, che inizia dalla stalla e passa per la trasformazione, creando piccole ...