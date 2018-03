La maratona di Gianni Morandi al Forum di Assago con l’omaggio a Frizzi e la sorpresa

optimaitalia

: La maratona di @GianniMorandi al Forum di Assago con l'omaggio a Frizzi e la sorpresa Rovazzi (video)… - OptiMagazine : La maratona di @GianniMorandi al Forum di Assago con l'omaggio a Frizzi e la sorpresa Rovazzi (video)… - D67Lady : C'era un ragazzo (e c'è ancora): maratona Gianni Morandi a Bologna, tre ore di concerto e 42 brani - bologna24ore : C'era un ragazzo (e c'è ancora): maratona Gianni Morandi a Bologna, tre ore di concerto e 42 brani… -

(Di giovedì 29 marzo 2018)aldicompleta la suacon un grande concerto nel quale non sono mancati gli omaggi e le sorprese. L'artista di Monghidoro ha infatti voluto ricordare l'amico Lucio Dalla e Fabrizio, scomparso nella notte tra il 25 e il 26 marzo scorso. Con 42 canzoni in scaletta,ha così scritto la parola fine sulla leg invernale del tour dedicato a D'amore d'autore, che ha aperto con Dobbiamo Fare Luce. Non sono mancati i grandi successi della sua discografia, come Occhi di ragazza e Vita, intervallati dall'ultimo singolo Una vita che ti sogno, scritta per lui da Tommaso Paradiso e con il quale ha duettato durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Ed è sul palco deldichericorda il compagno d'avventure Claudio Baglioni, il suo Capitano Coraggioso: "L'ultima volta ero qui insieme a Claudio ...