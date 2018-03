huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La Lega stronca il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle sui social - jovinow : RT @HuffPostItalia: La Lega stronca il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle sui social - MPenikas : Stroncatura social della Lega al reddito di cittadinanza dei 5 Stelle - danieledvpd : RT @HuffPostItalia: La Lega stronca il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle sui social -

(Di giovedì 29 marzo 2018) Salvini apre suldiproposto dai 5, il profilodellachiude. Su Twitter, infatti, l'account ufficiale del Carroccio ritwitta un'intervista rilasciata dal dem Michele Anzaldi al Populista, accompagnando il retweet con le parole critiche usate dallo stesso Anzaldi nell'intervista: "DOPO 5 ANNI DI PROPAGANDA ORA SCOPRONO CHE SI SONO SBAGLIATI" "Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna"."DOPO 5 ANNI DI PROPAGANDA ORA SCOPRONO CHE SI SONO SBAGLIATI" "Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna" https://t.co/30EBQj2jI4 —- Salvini Premier (@Salvini) March 29, 2018